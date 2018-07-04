В Шанхайском международном Экспоцентре 27 июня состоялось открытие Шанхайского Мобильного Всемирного Конгресса 2018. Ротирующийся председатель Huawei Эрик Сюй выступил перед аудиторией со своей программной речью под названием "Переход MBB на новый уровень с 5G". Сюй выразил надежду на то, что 5G доведет мобильный интернет - особенно мобильное видео - до уровня, сопоставимого с мобильными голосовыми услугами сегодня, что позволит пользователям использовать услуги мобильной широкополосной связи где бы и когда бы они ни захотели. Сюй также выразил надежду, что сеть 5G будет способна развить новые базовые услуги и стимулировать устойчивый рост сектора мобильной связи.

Сюй подчеркнул, что стандарты 5G являются результатом совместного сотрудничества между глобальными организациями. Являясь крупным поставщиком стандартов 5G и патентообладателем, компания Huawei будет следовать принципу FRAND - Fair, Reasonable and Non-discriminatory (Честный, Разумный и Без дискриминации) - как и всегда это делала. В процессе стандартизации Huawei будет продолжать рекомендовать инновационные технологии другим игрокам индустрии и никогда не будет ограничивать другие компании или общество в целом.

Мы приводим полный текст его выступления.

Официальный выпуск первого стандарта 5G после десятилетий глобального сотрудничества

14 июня в ходе пленарного заседания 3GPP одобрило замораживание автономных спецификаций для 5G New Radio (NR), которое знаменует собой официальный выпуск стандарта R15. Неавтономная спецификация NR была выпущена в декабре прошлого года. В настоящее время завершен первый этап полномасштабной работы по стандартизации.

Стандарт R15 ориентирован на коммерческие потребности для расширенной мобильной широкополосной связи (eMBB). Она также отвечает основным потребностям uRLLC и mMTC. 5G может обеспечить максимальную скорость 10 Гбит /с при полосе пропускания 100 МГц, и 20 Гбит /с при полосе пропускания 200 МГц. Сеть 5G должна превознести мобильные широкополосные услуги на новый уровень. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное всем экспертам, которые работали над стандартизацией и исследованиями 5G. Спасибо за вашу невероятную работу!

Стандарт 3GPP R15 сфокусирован на улучшении мобильного интернета. К концу 2019 года R16 и последующие стандарты будут направлены на решение проблем, связанных с большим числом соединений и сверхнизкой задержкой, что позволит обеспечить оцифровать промышленность. Технологии 5G, включая LDPC и Polar Codes, являются результатом десятилетних усилий нескольких поколений фундаментальных ученых- исследователей. Код LDPC был впервые представлен профессором США Робертом Галлагером в 1963 году. Это было 45 лет назад. Polar Code был впервые предложен Эрдалом Ариканом в 2008 году, турецким профессором в Билкентском университете. Это было 10 лет назад. Стандарты 5G были бы невозможны без десятилетий глобального сотрудничества.

5G строится на 4G и расширяет свой потенциал

5G обеспечивает более быстрые скорости, низкую задержку и больше соединений, чем 4G. Но если посмотреть на архитектуру и пакеты протоколов, то ясно, что 5G на самом деле основан на 4G и расширяет свой потенциал. 5G и 4G используют одну и ту же архитектуру. Их блок формирования модулирующих сигналов и удаленные радиоканалы одинаковы. Их протоколы в основном одинаковы. Услуги мобильной связи по-прежнему составляют основную часть трафика данных в сетях 4G и 5G. Усовершенствованные алгоритмы шифрования и механизмы конфиденциальности и аутентификации делают 5G более безопасным. Это означает, что 5G способен обеспечить лучшую безопасность, чем 4G.

Huawei придерживается принципа FRAND для стандартных патентов 5G

Huawei является крупным поставщиком стандартов 5G и патентообладателем. В нашем официальном заявлении, опубликованном 15 мая, Huawei объявила о своей приверженности следовать принципу FRAND - Fair, Reasonable и Non-discriminatory (Честный, Разумный и Без дискриминации), как мы всегда и делали в прошлом. В процессе стандартизации Huawei будет продолжать рекомендовать инновационные технологии другим промышленным организациям и мы никогда не будем ограничивать другие компании или общество в целом. Мы стремимся создать надежную экосистему 5G на основе справедливого и открытого сотрудничества

Huawei не будет стремиться ограничивать другие компании или общество в целом. Это означает, что мы будем придерживаться принципа FRAND и прилагать все усилия для сокращения лицензионных сборов за патенты 5G. Мы выступаем за то, чтобы держатели патентов 5G были уверены, что их общие лицензионные ставки являеются более низкими и прозрачными, чем 4G. И мы упорно работаем над тем, чтобы сделать это реальностью.

5G поддерживает 100 миллиардов подключенных сотовых устройств, что значительно больше, чем может поддерживать сеть 2G, 3G или 4G. С более крупным рынком, обладатели стандартных патентов 5G имеют возможность получать разумный возврат своих инвестиций, вложенных в разработки и исследования, хотя со стороны прав на интеллектуальную собственность стоимость лицензирования будет ниже, чем в прошлом.

Ожидается, что 5G выведет MBB на новый уровень

За последние 40 лет сектор мобильной связи стимулировал две основные услуги: голосовую мобильную услугу и мобильный интернет (особенно мобильное видео). 30 лет ушло, чтобы перейти от 1G до 2G и, наконец, до 3G - для голосовой мобильной услуги, и сделать ее более приятной, позволяя пользователям использовать ее всякий раз, когда они захотят. Мобильный Интернет, особенно мобильное видео, появился в эпоху 3G и стремительно развивался в эпоху 4G, но не достиг такого высокого уровня, как мобильная голосовая услуга. Мы надеемся, что 5G доведет мобильный интернет - особенно мобильное видео - до уровня, сопоставимого с мобильными голосовыми услугами, что позволит пользователям использовать услуги мобильной широкополосной связи, где бы и когда бы они ни захотели. Мы также надеемся, что 5G будет способен развить новые базовые услуги и стимулировать устойчивый рост сектора мобильной связи.

Пользователи требуют больше скорости

Первый стандарт 5G фокусируется на усовершенствованной мобильной широкополосной связи, что отвечает запросам пользователей. Это можно увидеть и в последних изменениях на мировых рынках.

China Unicom замечает, что трафик данных на одного пользователя 4G в месяц (DOU) возрос до 9 гигабайтов. DOU China Mobile составляет почти 5 гигабайтов, и ожидается, что в следующем году их число возрастет в три раза. DOU компании China Telecom составляет почти 7 гигабайт. В Кувейте DOU достиг 70 гигабайт. В Саудовской Аравии их число составляет 35 гигабайт. В Финляндии DOU вырос на 43% за один год до 20 гигабайтов.

Тем не менее, сети 4G с трудом удовлетворяют текущий пользовательский спрос. Другими словами, пользователи хотят потреблять больше, но как показывает опыт, скорость не соответствуют ожиданиям. В качестве примера возьмем китайского оператора связи. В 30 развитых городах, где он предоставляет услуги, средняя скорость снизилась на 53%, с 51 Мбит/с в начале 2017 года до 20 Мбит/с. Это показывает, что сетевые возможности не справляются с потребностями пользователей и с ростом услуг. В часы пик в загруженных районах крупного города Китая скорость восходящего канала составляла всего 400 кбит/с, а скорость нисходящего канала - 4 Мбит/с. Пользовательский опыт зачастую низок в таких районах в развитых городах.

Ожидается, что новые пользователи WTTx превысят число пользователей FTTx, что делает WTTx основным средством доступа к широкополосной сети в некоторых регионах. 12 декабря 2014 года SoftBank запустила беспроводную домашнюю широкополосную услугу под названием Air. Она обеспечивает скорость, которая может конкурировать с оптоволокном и не требует проводки. Кроме того, услуга предлагает неограниченный тарифный план. Услуга стала быстро развиваться, как только она была запущена, что позволило SoftBank привлечь два миллиона новых абонентов в течение всего двух лет. Air привлек еще одну специальную группу пользователей, молодых людей, которые не имеют постоянного местожительства. Это связано с тем, что контракты являются гибкими и абоненты услуги Air могут легко перемещаться из одного места в другое. Требуется всего один час, чтобы подписать контракт и получить доступ к услуге. Услуга доступна сразу после переезда пользователя в другое место. Благодаря быстрому росту Air, SoftBank увеличил общий объем трафика в 2016 году на 70%, при этом 40% роста было благодаря абонентами Air.

В заключение следует отметить, что рост трафика данных, ухудшение пользовательского опыта и нехватка ресурсов спектра привели к необходимости развертывания 5G в этих регионах.

Сокращение OPEX (оперативные затраты) должно стать стратегическим приоритетом для 5G

За последнее десятилетие мобильные операторы сохранили свой CAPEX (капитальные затраты) практически без изменений, несмотря на то, что общий объем трафика увеличился более чем в 2 000 раз. CAPEX в процентном отношении к выручке перевозчика снизились с 17% до 12%. По мере усложнения технологий будет труднее сократить CAPEX.

Тем не менее, OPEX в процентном отношении к выручке оператора связи вырос с 62% до 75% за тот же период. И это соотношение продолжает расти. Таким образом, в эпоху 5G, мы можем остановить или даже обратить вспять продолжающийся рост OPEX, что является ключевым фактором успеха бизнеса. Мы должны сделать снижение OPEX стратегическим приоритетом для 5G.

Huawei будет сотрудничать с отраслью для реализации миссии 5G

3GPP завершила автономную спецификации R15 5G. В некоторых странах стал доспутен спектр услуг 5G. 5G вскоре будет развернут в больших масштабах. Для того, чтобы помочь глобальным операторам развернуть сети 5G, 30 сентября 2018 года Huawei запустит коммерческие системы E2E NSA 5G и 30 марта 2019 года коммерческие системы E2E SA 5G. Huawei также запустит в 2019 году готовый чип Kirin 5G и смартфон 5G в июне 2019 года. Эти продукты позволят потребителям, которые хотят более высоких скоростей, как можно скорее насладиться невероятным опытом использования 5G. Компания Huawei готова работать со своими партнерами по отрасли инвестировать и внедрять инновации,

для того, чтобы вместе мы могли успешно осуществить миссию 5G.

Huawei является ведущим мировым поставщиком информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. С интегрированными решениями по четырем ключевым доменам: Телекоммуникационным сетям, ИТ, умным устройствам и сервисам облачных вычислений, мы обязуемся обеспечить цифровым доступом каждого человека, дом и организацию для создания полностью подключенного, интеллектуального мира.

Комплексный перечень продуктов, решений и услуг Huawei является как конкурентоспособным, так и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долговременную ценность для наших клиентов, работая над расширением прав и возможностей людей, обогащая домашнюю жизнь и внедряя инновации в организации всех форм и размеров.

В Huawei инновации ориентированы на потребности клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, движущих миром. У нас более 180 000 сотрудников, и мы работаем в более чем 170 странах и регионах. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частной компанией, полностью принадлежащей своим сотрудникам.

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