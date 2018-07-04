Сорокалетний Равшан Ирматов — девятикратный лучший судья года в Узбекистане, пятикратный лучший судья года в Азии, обладатель награды «Global Soccer Awards» в номинации «Лучший судья года в мире». В 2013 году вошел в десятку лучших судьей мира по версии IFFHS. Ирматов — потомственный футбольный судья. Его отец Сайфиддин Ирматов судил еще матчи чемпионата Советского Союза. Все о самом известном в футболе узбекистанце - в репортаже "Настоящее время".

Равшан Ирматов начинал как футболист, но в 19 лет получил тяжелую травму и был вынужден сменить профессию. Сначала он стал тренером, но для одного из матчей не нашлось судьи, и Ирматову пришлось взять в руки свисток и рассудить соперников.

Сегодня узбекский судья судит главные игры Чемпионата мира. Чемпиона в России стал уже третьим в его карьере. Он дебютировал в стартовом матче мирового первенства между ЮАР и Мексикой, проходившего в Южной Африке. Тогда Равшан стал самым молодым судьей в истории турнира (32 года).

Недавно с именем Ирматова был связан громкий скандал на национальной почве, который спровоцировал известный российский комментатор Василий Уткин.

Все произошло 21 июня, во время матча Аргентина — Хорватия, который обслуживал судья из Узбекистана Равшан Ирматов, Уткин разместил в Twitter пост следующего содержания: «Ровшан Ирматов, ишачий сын!!! Где карточки???».

На Уткина обрушилась настоящая волна гневных ответов со стороны жителей Узбекистана, да и других республик Средней Азии. Возмущенные пользователи тоже не стеснялись в выражениях в адрес российского комментатора.

Возмущенные оскорблением журналиста пользователи запустили в Twitter хэштег #УткинИзвинись. И он извинился.

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