На чемпионате мира по футболу стали известны все четвертьфинальные пары. Последние участники определились 3 июля: в Петербурге Швеция с минимальным счетом 1:0 одолела Швейцарию, а в Москве англичане в серии пенальти оказались сильнее Колумбии.

Таким образом, расписание четвертьфинальных матчей выглядит так:

6 июля

Уругвай – Франция (Нижний Новгород)

Бразилия – Бельгия (Казань)

7 июля

Россия – Хорватия (Сочи)

Швеция – Англия (Самара)

Теперь остановимся подробнее о вчерашних матчах.

Шведы сильны не только в хоккее

ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Эмиль Форсберг, 66 (1:0).

3 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64042 зрителей.

Судья - Дамир Скомина (Словения).

Уже к 10-й минуте форвард шведов Маркус Берг дважды бил из штрафной площади, пишет в своем обзоре «Советский спорт». В первом случае мяч пролетел далеко от ворот, во втором – был заблокирован защитником. Швейцарцы почему-то вышли со свинцовыми гирями на ногах, явно уступая соперникам в движении.

На 28-й минуте мяч после удара все того же Берга в дальний угол в головокружительном броске парировал Ян Зоммер. Швейцария ответила симпатичной позиционной атакой, которую после стенки со Стивеном Цубером завершал Блерим Джемаили, но пробил над перекладиной.

Перед перерывом уставший промахиваться Берг готов был устроить на поле стриптиз, едва не стянув с Йохана Джуру трусы.

Шведы отмечают гол Фото fifa.com

На 66-й минуте скандинавское количество превратилось в качество. Получив мяч от подключившегося к атаке защитника Виктора Линделёфа, Форсберг на линии штрафной на замахе убрал Гарита Джаку и пробил. Прямо во вратаря, причем не сильно. Однако на пути мяча оказалась нога защитника Мануэля Аканджи. Этот рикошет стал для швейцарцев роковым.

Они бросились вперед, заставили соперников паниковать, а Форсберга превратиться во второго вратаря. Однако шведам в отличие от матча против Германии удалось выстоять.

На третьей добавленной минуте скандинавы едва не забили второй гол. Убежавшего к воротам Мартина Ольссона сзади снес Михаэль Ланг, за что получил красную карточку.

После консультации с видеопомощниками рефери назначил не пенальти, а штрафной. В противном случае пришлось бы отменять удаление.

Тойвонен проверил на прочность перчатки вратаря. Они устояли, как и минимальный счет. Шведы, как в 1994-м, – в четвертьфинале и на этом останавливаться не намерены.

Что сказали тренеры

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

«У нас сейчас новый состав. И Форсберг — креативный игрок. Он тренируется, развивается. Даже если ему что-то не удается, он дает команде многое. Мне приятно, что он смог забить. Мы очень рады успехам, но теперь надо сфокусироваться на субботнем четвертьфинале».

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

«Мы очень разочарованы. Рассчитывали на большее. Поздравляю шведов. То, что они сделали, оказалось достаточно для победы. Но повторюсь, мы должны были играть лучше. Мы были недостаточно хороши.

Шведов не называли фаворитами ни в квалификации, ни на групповом этапе. Но у них было несколько хороших матчей. Например, против Германии. Это отличная команда, хорошо готовая физически. Думаю, они смогут еще удивить».

Англичане прервали «черную» серию поражений по пенальти

КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ - 1:1 (0:0)

Голы: Харри Кейн, 57 - с пенальти (0:1). Ерри Мина, 90+3 (1:1).

3 июля. Москва. Стадион "Спартак". 44190 зрителей.

Судья - Марк Гейгер (США).

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира и выбила колумбийцев из розыгрыша трофея.

Как обозревает «Совесткий спорт», начало матча получилось бодрым. Команды действовали практически без центра поля, но острее все-таки были англичане. Именно они и создали первый момент. Рахим Стерлинг подобрал мяч возле чужой штрафной и решился на удар, который в последний момент блокировал Давинсон Санчес.

Колумбийцы ответили на 21-й минуте. Радамель Фалькао опередил защитника после отскока и пробил – Джон Стоунс самоотверженно бросился под мяч.

В концовке тайма южноамериканцы взял мяч под свой контроль, но шансов, чтобы открыть счет так и не появилось. А вот англичане могли уйти на перерыв в хорошем настроении. Киран Триппьер со штрафного ударил в «девятку», но «выстрелу» не хватило точности.

После отдыха англичане все-таки забили. Карлос Санчес на глазах у главного арбитра исполнил прием в лучших традициях вольной борьбы и снес Кейна. В итоге сам пострадавший и подошел к «точке». Пробил форвард не самым лучшим образом, но счет в матче открыл, забив свой шестой мяч на турнире.

На 63-й минуте Деле Алли мог удвоить преимущество, но не попал в ворота после флангового навеса.

В концовке встречи колумбийцы устроили навал, и в итоге уже в добавленное время Мина головой послал мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда. Случилось это после подачи углового.

Колумбия на последней минуте матча забивает гол Фото fifa.com

Первый экстра-тайм прошел с преимуществом Колумбии. Фалькао даже удалось забить, но мяч ворота форвард послал после свистка арбитра. После короткого перерыва англичане прибавили. Несколько хороших подходов к воротам удалось сделать Джейми Варди, однако с завершением у нападающего в этот вечер были проблемы.

Дело дошло до пенальти, которые в сборной Англии ненавидят свыше 20 лет. До сегодняшнего дня родоначальники футбола проиграли шесть (и пять подряд) серий послематчевых пенальти из семи с 1990 года.

В России «черная» полоса англичан все-таки прервалась. Все решило спасение Пикфорда в самой концовке серии. Не реализовал свой удар Карлос Бакка.

Колоритные болельщики Колумбии Фото fifa.com

Что сказали тренеры

Хосе Пекерман, главный тренер сборной Колумбии:

"У Англии замечательная команда, но Колумбия показала, что мы обладаем большими достоинствами. Мы хорошо показали себя на этом чемпионате. Понятно, что серия пенальти стала важным фактором в игре. Ни одна из команд не смогла победить во время матча. Игра была очень жесткая и грубая. Была масса таких ситуаций. Но все знали, что матч будет именно таким. Мяч переходил от Англии к Колумбии и обратно. Неудобно было играть в этом матче, зная, что всегда может пойти что-то не так. Игроки искали возможностей заработать фол, и все это спутало нам карты. Мы оказались в сложной ситуации".

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

"Я горжусь тем, как сыграла наша команда. Мы контролировали матч все 90 минут, проявили большую дисциплину во время игры. Были сдержаны, сосредоточены. От такой молодой команды такое впечатляющее явление! На 90-й минуте нам был нанесен огромный удар, пришлось проявить упорство. Мы смогли преодолеть это".

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