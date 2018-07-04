Главное управление противопожарной службы МВД Таджикистана выяснила причины возникновения пожаров, которые произошли 2 июня на столичном рынке "Султони Кабир", 24 июня - в кафе "Рохат" и 28 июня - в ресторане "Шукрона".

На рынке «Султони Кабир» пожар возник от короткого замыкания в электропроводах: замыкание произошло от сильной перегрузки в электропроводке, сообщил "АП" источник в МВД республики..

По данному факту в отношении трех электриков рынка возбуждено уголовное дело по статье 256 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса республики.

Источник отметил, что электрики рынка игнорировали ранее предписанное им предупреждение пожарников об устранении имеющихся недостатков.

Пожар на рынке «Султони Кабир», который случился вечером 2 июня, уничтожил 1 тыс. 230 квадратных метров, более 20 торговых точек и магазинов. Люди при пожаре не пострадали.

Для тушения пожара были мобилизованы 100 единиц специальной и вспомогательной техники и более 3000 сотрудников различных экстренных служб страны.

Три с половиной миллиона сомони - это общий ущерб, нанесенный огнем.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали дал поручения Авазу Кабирову - директору рынка восстановить весь ущерб предпринимателей за счет прибыли рынка.

По данным источника, причиной возникновения пожара в кафе «Рохат» послужило неосторожное обращение с огнем в ходе изготовления шашлыка со стороны повара кафе.

Пожар в шашлычной произошел 24 июня, ближе к вечеру. Для его тушения были задействованы несколько противопожарных расчетов, люди не пострадали.

Огнем была полностью уничтожена крыша ресторана, нанесен ущерб и самому помещению.

Пожар в "Шукроне" уничтожл 200 квадратных метров площади ресторана Asia-Plus

Пожар в ресторане «Шукрона», который находится в повороте душанбинского аэропорта, возник 28 июня по вине ювелиров, которые имели свою мастерскую на крыше ресторана.

Огонь в ресторане возник в результате неосторожного обращения ювелиров со сварочным аппаратом.

Огонь уничтожил 200 квадратных метров ресторана «Шукрона». Для борьбы с огнем тогда были мобилизованы 12 пожарных расчетов.

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