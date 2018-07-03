Сурат: со страницы Галереи современного искусства в ФБ

В Душанбе открылись две выставки народных ремесел, на которых представлены работы ремесленников со всех регионов республики.

Жители столицы и иностранные туристы могут посетить выставки в течение месяца: работа выставок, которые проходят в Галерее современного искусства Таджикистана (3 этаж ТЦ "Душанбе Мол") и в выставочном зале "Таджикской железной дороги", продлится до 2 августа.

со страницы Галереи современного искусства в ФБ 1 /4

Свои работы на выставке представили ремесленники со всех уголков республики: здесь вы сможете найти изделия из керамики, ножи, сделанные вручную, посуду, национальную одежду и обувь, головные уборы, украшения из серебра ручной работы.

Организатором выступает Комитет по развитию туризма Таджикистана в рамках Года развития туризма и в целях поддержки ремесленников.

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