В Пенджикенте в прошлую субботу прошел III Фестиваль традиционной музыки горных регионов Таджикистана. В нем приняли участие известные исполнители народных песен из ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей.

Мы решили не пропускать такое событие, и отсняли небольшую историю в рамках проекта «Салом, соседи!».

Было, конечно, очень весело, ведь многогранная музыкальная культура - это то, чем таджики могут и должны гордиться.

Но интереснее всего было то, что некоторые песни были придуманы несколько сотен лет назад и без каких-либо изменений сохранились до наших дней.

К примеру, песня «Молитва о дожде», о которой нам рассказал руководитель фолк-группы «Ягноб» Мирзо Рамазониев, была сочинена жителями Ягноба еще в VIII веке. О чем эта песня, вы узнаете в нашем сюжете.

В видео-истории использованы авторские фотографии Анисы Сабири.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистан.

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