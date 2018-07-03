Судебное слушание по делу руководителя команды КВН «Сброная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, которое должно было начаться сегодня после недельного перерыва в Худжандском горсуде, опять перенесено.

Председательствующий на данном процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон объявил, что слушание отложено в связи с тем, что в процессе не принимает участия потерпевшая сторона - это представитель областного хукумата Дилшод Тохиров.

Судебные заседания по делу Мирсаидова откладываются уже в третий раз: 25 июня заседание было перенесено на 3 июня из-за того, что конвой не доставил подсудимого в горсуд из СИЗО – правоохранительные органы Согда из-за визита президента в область тогда перешли на казарменное положение до 29 июня.

А 20 июня на суд не явился экс-глава управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода, и судебное заседание было также отложено.

Сегодня председательствующий на данном процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон объявил, что процесс продолжится завтра, 4 июля, в 14:00.

Между тем, сегодня Отец Хайруллло Мирсаидова сообщил «АП», что родственников к Хайрулло в СИЗО не пускают.

«Мы видимся с ним только в заде судебного заседания. Нам лишь разрешают передавать ему продукты питания», - отметил он.

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня 2018 года. На суде Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана.

Обвинения, предъявленные ему по статье 346 (заведомо ложный донос), он полностью отрицал.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда Олима Зохидзода в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области. ей было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

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