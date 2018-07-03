АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В американском уголке в Душанбе состоится концерт музыкальной группы Военно-воздушных сил США «AFCENT» в честь Дня независимости Соединенных Штатов Америки. Начало концерта в 15:00.

- Стартует первый в истории Таджикистана чемпионат по футболу среди женских команд. В нем примут участие шесть команд – «Зебонисо» (Душанбе), «Хатлон» (Бохтар), «Равшан» (Куляб), «Согд» (Худжанд), «Барк Нурек» (Нурек) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде). Каждая команда сыграет дома и на выезде. В первом туре чемпионата встретятся «Зебонисо» – «Бохтар», «Равшан» – «Регар-ТадАЗ» и «Согд» – «Барк Нурек».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮЛЯ

1939 – Открылся первый съезд учителей-отличников Таджикистана.

1970 – Состоялось открытие Института востоковедения АН Таджикистана - ныне Институт востоковедения и письменного наследия АН Таджикистана.

2001 - Был убит председатель ассоциации «Мазда-Ясна» Рудаки Самадов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮЛЯ

1932 – Родился писатель Хайрат Шанбезода.

1940 – Родился писатель, журналист, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бахтиёр Муртазоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами сохранится мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла. По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.