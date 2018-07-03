Эмомали Рахмон провел сегодня заседание Национального совета по развитию при президенте. На нем был презентован Национальный отчёт о промежуточных результатах хода реализации целей Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года и Среднесрочной программы развития РТ на 2016-2020 годы в контексте Целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что основные приоритеты развития страны на долгосрочный период охватывают вопросы сферы образования, здравоохранения, трудоустройства, обеспечения продовольственной безопасности и доступа к качественным продуктам, энергетической независимости, выхода из коммуникационного тупика и превращения страны в транзитную, борьбы против коррупционных проявлений, эффективного управления, защиты экологии и управления демографическими процессами.

На заседании выступил с отчетом министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /10

В обсуждении также приняли участие Постоянный координатор ООН в РТ госпожа Пратибха Мехта, председатель Координационного совета партнёров по развитию, руководитель офиса Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерз, Посол Евросоюза в РТ Хидайят Бишчевич.

По данным пресс-служба таджикского лидера, они признали существенные сдвиги в деятельности правительства РТ по нормализации макроэкономической ситуации и обеспечению развития.

"Выступавшие дали положительную оценку этим мерам и высказались о том, что устойчивое сотрудничество с партнёрами по развитию во имя укрепления процесса реализации стратегических целей будет продолжаться и в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон выразил благодарность всем партнёрам по развитию за активное участие в реализации стратегических целей РТ, отмечает пресс-служба президента.

В своем выступлении, полный текст которого можно прочитать тут, президент отметил снижение уровня бедности в стране.

Так, по его словам, в 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, по сравнению с показателем 2015 года он снизился на 1,3%.

"Крайняя бедность, по данным международных организаций, составила 14%, а средний слой населения, по предварительным данным, сравнялся с 24%. Такой результат был достигнут на основе обеспечения высокого роста экономического развития на уровне 7% годовых и увеличения затрат на социальную область", - отметил в своем выступлении Эмомали Рахмон.

Он подчеркнул, что данные показатели способствовали продолжению тенденции улучшения демографической ситуации в стране: в итоге средний показатель долгожительства населения Таджикистана достиг 73,5 лет (мужчины — 71,9, женщины — 75,7).

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