В Ташкенте делегацию нашей сборной тепло встретили представители Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, Ассоциации футбола Узбекистана, а также местные болельщики.

Юношеская сборная Таджикистана (U-16), составленная из воспитанников Академии футбола Федерации футбола Таджикистана, прибыла в Ташкент для участия в чемпионате под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Чемпионат CAFA с участием юношеских сборных Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана до 16 лет пройдет с 5 по 9 июля в Ташкенте.

Первый матч на турнире наша сборная проведет 5 июля против своих сверстников из Кыргызстана.

Во втором туре в субботу, 7 июля, таджикские футболисты встретятся с командой Афганистана, а в заключительном туре в понедельник, 9 июля, сыграют с юношеской сборной Узбекистана.

Турнир CAFA в Ташкенте пройдет по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков. Все игры соревнований пройдут на полях Академии футбольного клуба «Бунёдкор» в Ташкенте.

Игры юношеского чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации будут обслуживать бригады арбитров из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Таджикистан представят рефери ФИФА Сайёджон Зайниддинов (Душанбе), ассистенты рефери ФИФА – Вафо Караев (Шахринав) и Хасан Каримов (Нурек).

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов назначен одним из комиссаров турнира, а руководитель судейского корпуса Таджикистана Абдурахим Бобоев будет инспектировать работу арбитров на ташкентском первенстве.

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