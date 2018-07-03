Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию укрепления института семьи в республике на 2017-2021 годы. В ней определены пять приоритетных направлений и описан комплекс мер, направленных на снижение числа разводов.

В документе в числе недостатков названы отсутствие координации деятельности ведомств и организаций, которые должны вести мониторинг, узкопрофильные и оторванные от реалии современной жизни научные исследования, увеличение количества разводов, недостаточность исследований, обосновывающих причины негативных тенденций и проблем и др.

Для решения проблем предложено создать единую межведомственную информационную базу центра «Оила», которая будет собирать информацию о семьях, находящихся в тяжелых жизненных условиях.

В рамках документа предполагается совершенствование норм Семейного кодекса по установлению алиментов, защите прав женщин и детей при разводе, льготному кредитованию и предоставлению земельных участков многодетным и нуждающимся семьям.

Кроме того, будет изучена зарубежная практика систем опеки и поиска приемных родителей, а также систем медицинского обследования для профилактики ранних и родственных браков, рождения детей с врожденными аномалиями.

Согласно статистике, в первом квартале 2018 года в Узбекистане зафиксировано 8,1 тысячи разводов.

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