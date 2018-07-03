Среди главных ньюсмейкеров Сети оказались известные представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и даже целое движение.

Журнал Time представил список из 25 самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году. В рейтинг вошли как те, чьё влияние было положительным, так и те, кто вызывал возмущение среди пользователей соцсетей, сообщает РИА Новости.

В список вошла певица Рианна, один пост в "инстаграме" которой обвалил акции Snapchat на 4%. Также фотография новорождённого ребёнка модели Кайли Дженнер стала самой популярной в "Инстаграме".

Также влиятельными названы 17-летняя певица Baby Ariel, студенты-активисты из Паркленда, выступающие за ужесточение контроля над оборотом оружия, а также президент США Дональд Трамп, который еженедельно публикует провокационные твиты.

В числе самых заметных людей в Интернете оказались рэпер Канье Уэст и студент Роланд Сабо, разместивший в Сети аудиозапись "Yanny или Laurel?", спор о которой дошёл даже до Белого дома, шестилетний Youtube-блогер Райан, который занимает восьмое место в списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии журнала Forbes и другие известные личности.

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