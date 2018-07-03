Компания «МегаФон Таджикистан» выступила партнером международной торговой ярмарки «EXPO SUGHD 2018», которая пройдет 6-7 июля в Худжанде. Оператор обеспечит скоростным мобильным интернетом 4G все площадки форума.

Торговая ярмарка «EXPO SUGHD 2018» даст возможность местным производителям получить поддержку инвесторов и установить новые контакты на международном уровне: в 2018 году интерес к участию в мероприятии проявили не только предприятия и компании из регионов Таджикистана, но и представители деловых кругов Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Китая, Польши и других стран.

«МегаФон Таджикистан» обеспечит гостей и участников форума скоростным мобильным интернетом, а также примет участие в выставке, развернутой в рамках проекта. В digital-зоне компании можно будет познакомиться с уникальными продуктами и цифровыми решениями, которые «МегаФон Таджикистан» предлагает своим бизнес-партнерам.

«Выставка «EXPO SUGHD 2018» – значимое мероприятие, которое нуждается в максимально полной и качественной телекоммуникационной поддержке. Обеспечение участников форума скоростным мобильным интернетом – непростая, но интересная с технической точки зрения задача. Нашим специалистам предстоит организовать доступ в Сеть во всех помещениях здания, где будет проходить форум. Эти и другие меры позволят провести мероприятие на самом высоком уровне», – отмечает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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