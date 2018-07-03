Сегодня утром самолет Boeing 737 – 300 национальной авиакомпании «Таджик Эйр», на борту которого вчера произошла разгерметизация, приземлился в международном аэропорту Душанбе.

«В настоящее время, самолет осматривают специалисты технической службы. По итогам детального технического осмотра воздушного судна, мы сообщим вам о дальнейшей эксплуатации самолета», - сообщил «АП» пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

По его словам, пассажиры этого самолета, который должен был накануне прилететь в Худжанд, все еще находятся в гостинице и вылетят из Москвы другим самолетом сегодня ночью.

«Перевозка пассажиров запланирована рейсом 646 на авиалайнере Boeing 767 – 300. Вылет состоится в 23:05 по московскому времени. В Худжанд самолет прибудет в 05:20 по местному времени», - сообщил Азиз Хайруллоев.

Напомним, из-за произошедшей разгерметизации в салоне авиалайнера "Таджик Эйр" Boeing 737-300, который летел по маршруту Москва – Худжанд, было принято решение вернутся в аэропорт Домодедово. Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием.

Накануне Хайруллоев сообщил, что если самолет 737 - 300 будет исправлен, пассажиры прилетят этим Боингом. Если он будет не исправлен, они прилетят другим самолетом.

На его борту находились 142 пассажира и 7 членов экипажа.

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