На чемпионате мира-2018 проходят игры 1/8 финала. Вчера определилась третья пара четвертьфиналистов и ими стали Бразилия и Бельгия.

БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА - 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 51 (1:0). Роберто Фирмино, 88 (2:0). 2 июля. Самара. Стадион "Самара Арена". 41970 зрителей. Судья - Джанлука Рокки (Италия).

Неймар –лидер сборной Бразилии Football-champions.ru

Мексиканцы только в первые 20 минут оказали достойное сопротивление бразильской сборной, владели преимуществом и сумели создать несколько опасных моментов, пишет Football-champions.ru.

Но затем Бразилия прибрала к своим рукам нити игры и до конца матча их не отпускала. В первом тайме голов забито не было, а во втором бразильцы забили дважды, повторив самый популярный счёт в играх со своим участием - это уже третья подряд победа Бразилии со счётом 2:0.

Первый гол забил Неймар после передачи Виллиана с угла вратарской. По сути, этот гол сделал сам Неймар, он протащил мяч вдоль линии штрафной, собрал толпу защитников, потом пяткой откатил на Виллиана и убежал ближе к воротам принимать мяч уже от своего партнёра. Под занавес матча забил только что вышедший на замену Роберту Фирмину с паса всё того же Неймара.

Тите, главный тренер сборной Бразилии:

Главный тренер сборной Бразилии

«У команд было много возможностей, быстрых переходов из обороны в атаку. У нас было 21 завершение атак. Я говорил: дайте вратарю попотеть — так и было. Если вы хотите играть более эмоционально, будет меньше компактности. Виллиан прекрасно работал в тактическом смысле. Иногда он не справляется с давлением, но во втором тайме сделал то, чего мы ждали. Габриэл — очень мощный, он специализируется на игре по флангам. Мексика играла даже при 0:2 за 6 минут до конца. Мы задумывались над каждой заменой. И посчитали, что он нам поможет. Марсело мог играть и 45-60 минут. Он лидер команды, хотел принять участие в матче. Но это мое решение — я не мог выпустить футболиста с отсутствием практики. Кто-то сказал, что мы играем не как сборная, а как клуб. Я использовал это как комплимент для своих игроков, они могут гордиться».

Хуан Карлос Осорио, главный тренер сборной Мексики:

«Мы неплохо сыграли, контроль мяча составил 53%. Думаю, мы лучше контролировали мяч, но потеряли уйму времени в связи с одним игроком и стилем судейства. В одной ситуации матч остановили на 4 минуты, это очень плохой пример. Моих игроков это вымотало. Футбол — сильный контактный спорт, не надо настолько заниматься актерством. Мы играли сбалансированно, это комплимент нашей игре. Нам надо продолжать расти. В любом случае, надеюсь, наши футболисты будут играть в лучших клубах Европы бок о бок с лучшими игроками».

БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ - 3:2 (0:0)

Голы: Гэнки Харагути, 48 (0:1). Такаси Инуи, 52 (0:2). Ян Вертонген, 69 (1:2). Маруан Феллайни, 74 (2:2). Насер Шадли, 90+4 (3:2).

2 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 41466 зрителей.

Судья - Маланг Дидьеу (Сенегал).

Эпизод матча Бельгия – Япония

В первом тайме сборная Бельгии владела территориальным преимуществом, японцы уверенно играли в обороне и пару раз убегали в опасные контратаки. Голов в первой половине игры зрители не увидели.

Зато в тайме втором началась жара. Сначала на 48-й, затем на 52-й минуте бельгийский голкипер Тибо Куртуа доставал мяч из сетки ворот. Отличились Гэнки Харагути и Такаси Инуи. Япония создала отличный задел. Более того, играла увереннее и лучше бельгийцев, которые в предматчевых раскладах выглядели безусловными фаворитами, отмечает Football-champions.ru.

Приблизительно четверть часа нужно было сборной Бельгии, чтобы прийти в себя. Сократил отставание в счёте Ян Вертонген, который головой по невероятной траектории отправил мяч в ворота японцев. Через пять минут свою голову "расчехлил" вышедший на замену Маруан Феллайни, замкнувший навес Эдена Азара с левого фланга. И на последних секундах матча ещё один парень, вышедший со скамейки запасных, вырвал победу для бельгийцев. Им стал Насер Шадли. Мёнье прострелил в центр штрафной, Лукаку пропустил мяч между ног на Шадли, который с линии вратарской расстрелял ворота японской команды!

Япония была близка к победе, но сил не весь матч не хватило. Подопечные Акиры Нисино прощаются с чемпионатом мира в России, а бельгийцам в четвертьфинале турнира предстоит встретиться со сборной Бразилии!

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Вот как может быть на чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит всё о моей банде!

Мы играли с большой ответственностью, опасаясь, что не сможем стать фаворитами и не сможем выйти в следующий раунд. И когда мы начали проигрывать 0:2, я думаю, что этот психологический аспект был важным, практически было нечего терять, мы с большим удовольствием сыграли и смогли отыграться".

Акира Нисино, главный тренер сборной Японии:

"Мы очень хорошо сыграли, но нам нужно было победить, мы хотели выиграть. Наша команда достаточно сильна, и я думаю, что против бельгийцев мы могли сыграть на равных. Мы начали очень неплохо, но в самом конце пропустили гол. Мы этого не ожидали.

Я не хочу признавать это, я чувствую, что это трагедия, но я должен принять это поражение. Это свершившийся факт. Я чувствую себя опустошенным и очень разочарован".

Вокруг чемпионата

Дмитрий Песков: "Победа над Испанией сравнима с хроникой 9 мая 1945 года".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание издания The Independent, сравнившего празднование россиян после победы сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира–2018 с Испанией с триумфом после окончания Великой Отечественной войны.

"Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент", - цитирует Пескова "Р-Спорт".

Доходы ЧМ-2018

Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовал статью о возможных доходах сборной России за участие в ЧМ-2018.

«В связи с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира, Российский футбольный союз (РФС) уже точно получит от Международной федерации футбола (ФИФА) не меньше 16 миллионов долларов», - отмечает издание.

К этой сумме можно приплюсовать 1,5 миллиона долларов, которые РФС получил за участие сборной команды в турнире. Итого: 17,5 миллиона долларов.

Далее «Спорт-Экспресс» напоминает о призовых национальным ассоциациям, чьи команды участвуют/участвовали в финальной стадии ЧМ-2018.

Победитель ЧМ получит 38 миллионов, далее - второе место – 28 миллионов; третье место – 24 миллиона; четвертое место – 22 миллиона; 5-е – 8-е места – 16 миллионов (на всех – 64 миллиона);

9-е – 16-е места – 12 миллионов (на всех – 96 миллионов);

17-е – 32-е места – 8 миллионов (на всех – 128 миллионов).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus