Проект станет первым в городском секторе Таджикистана, который профинансирует восстановление объектов водоснабжения

Азиатский банк развития в ближайшее время намерен выделить для улучшения водоснабжения в Душанбе $41 млн. в качестве гранта.

Об этом было заявлено в ходе встречи первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода с Рамола Найком Сингру – специалистом по вопросам городского развития Департамента Центральной и Западной Азии АБР, сообщил «АП» источник в мэрии Душанбе.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с оказанием технической помощи по операциям в рамках подготовки Проекта по водоснабжению и санитарии в столице Таджикистана.

Данный проект станет первым в городском секторе Таджикистана, который профинансирует восстановление объектов водоснабжения и канализации, повысит степень устойчивости к воздействию изменения климата и укрепит институциональный потенциал ГУП «Душанбеводоканал».

Проект разрабатывается при технической помощи Азиатского банка развития на сумму 650 тысяч долларов США.

Общая сумма разрабатываемого проекта составит около 41 млн. долларов США, которая будет предоставлена АБР на грантовой основе.

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