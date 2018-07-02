Президент Узбекистана предложил студенту 3-курса Международного Вестминстерского университета в Ташкенте должность зампреда Госкомтуризма. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил в ходе совещания в Алмазарском районе Ташкента, передает Uznews.uz.

23-летний студент во время своего выступления дал практические предложения по развитию туризма в Узбекистане, после чего Шавкат Мирзиёев предложил студенту занять пост заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма.

Глава Узбекистана сообщил, что стране нужны такие люди, которые «горят» своей идеей.

По данным издания, официальных документов о назначении его на эту должность не поступало.

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