Экс-глава Всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов сегодня подал жалобу в суд города Душанбе на решение суда столичного района Исмоили Сомони, который не удовлетворил его иск к МВД Таджикистана.

Как сообщила «АП» сам Шарипов, кассационная жалоба в горсуд касается «бездействия судьи района Исмоили Сомони», и состоит из 18 страниц. «Я прошу столичный суд рассмотреть это дело по справедливости», - отметил Шарипов.

4 июня суд района Исмоили Сомони отказал в удовлетворении иска Каромата Шарипова к Министерству внутренних дел Таджикистана и отказался от дальнейшего рассмотрения его дела: суд признал его претензии не имеющими основания.

Шарипов считает, что на судью было оказано давление. После суда он заявил, что, согласно законам и Конституции Таджикистана, а также всем имеющимся документам, он никогда не был гражданином Таджикистана, а всегда был гражданином России.

Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

Каромат Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана. В 2007 году стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно он был избран председателем. А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.

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