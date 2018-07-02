С помощью бота клиенты «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» могут получить основную информацию о продуктах и услугах организации и совершать базовые финансовые операции прямо в интерфейсе социальной сети.

Чтобы воспользоваться услугами бота и, например, узнать курс обмена валюты, получить информацию о продуктах и услугах, подать заявку на кредит, открыть депозитный счёт или получить денежный перевод – клиенту «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» теперь не нужно идти в филиал или в центр банковского обслуживания Организации. Для совершения всех этих операций, клиенту необходимо установить на своем смартфоне, планшете программу Viber и перейти на страницу бота по адресу: viber://pa?chatURI=imon-international (ссылка только для мобильной версии вайбера).

Viber-бот «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - это специальный чат в мессенджере и все вышеперечисленные операции клиент может сделать с помощью этого помощника.

- Для пользователей это удобнее, чем использование обычных приложений. Мы решили упростить и ускорить процесс получения информации для клиентов. Вайбер чат-бот экономит время, не требует трафика для скачивания и установки, не занимает места в памяти смартфона. Для того чтобы совершить операцию в каком-либо приложении, часто надо сделать с десяток кликов, в то время как в мессенджере - достаточно одного сообщения. Все необходимое можно получить в одном месте — именно так, по прогнозам, и будут выглядеть платежные сервисы в скором будущем. Сегодня уже многие эксперты считают, что золотой век мобильных приложений уходит в прошлое, - говорит начальник управления маркетинга ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Нозимджон Раджабов.

По его словам впервые в Таджикистане для того чтобы получить денежный перевод не обязательно приходить в офис Организации, достаточно зайти в чат-бот «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», выбрать функцию «Получить денежный перевод», внести свои ФИО, серию паспорта, код перевода и номер телефона. Операторы позвонят и в течение минуты переведут на ваш депозитный счет или на банковскую карту поступившие средства.

- Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете выбрать «Онлайн-консультант» и запросить необходимую для вас информацию, которую вы не нашли в Viber. Мы уверены, что бот не заменит нашу службу поддержки, мобильное приложение или интернет-банк. Но мы точно знаем, что некоторые простые вопросы и регулярные задачи проще и удобнее решать в привычном интерфейсе мессенджера, поэтому видим в боте дополнительный канал обслуживания наших клиентов, объясняет Раджабов.

Что касается выбора платформы, то в «ИМОН ИНТЕРННЕШНЛ» оценили безопасность и популярность мессенджеров и пришли к мнению, что в Таджикистане самым популярным мессенджером является Viber.

По словам Раджабова, в будущем «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» планирует сделать из бота полноценный «сервис с продвинутой платежной функциональностью», то есть обучить вайбер-бота совершать любые платежные операции клиентов банка, включая оплату по шаблонам. Также будет улучшен механизм авторизации.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 130 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 19 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - мы всегда идём навстречу своим клиентам, и сделаем всё для их удобства!

Ещё один способ войти в чат-бот «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в Viber. Просканируйте этот QR-код: