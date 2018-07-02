Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 11 частям российской армии почетных наименований. Тексты указов размещены на официальном портале правовой информации.

РБК отмечает со ссылкой на дкументы, что почетные наименования присвоены в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу.

Несколько формирований получили названия в честь городов современных Украины, Белоруссии и Польши.

Так 6-й танковый полк получил название в честь украинского Львова - 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк; 68-й танковый полк в честь украинского же Житомира - 68-й гвардейский танковый Житомирско-Берлинский Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк; 163-й танковый полк в честь украинского города Нежина - 163-й гвардейский танковый Нежинский ордена Красной звезды полк.

Кроме того, в российской армии появились 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия (в честь белорусского Витебска); 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский Краснознаменный, Ордена Богдана Хмельницкого полк (в честь белорусского Кобрина) и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк (в честь белорусского Слонима).

А также подписаны указы о присвоении 381-му гвардейскому артиллерийскому полку наименования 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк.

Также в российской армии появились 400-й самоходный артиллерийский Трансильванский полк, 144-я мотострелковая Ельнинская дивизия, 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская дивизия, 933-й зенитный ракетный Верхнеднепровский полк.

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