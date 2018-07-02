Этот рейтинг составлен не для зарубежных туристов, а для нас с вами. Признайтесь, многие из нас, родившись в Таджикистане и даже прожив здесь всю жизнь, ни разу не побывали в самых красивых и интересных уголках родины.

Ну так вот, уже пора!

Итак, куда ехать?

Очень популярны у нас такие направления, как Нурек, Фанские горы, Искандеркуль, Муминабад, Ховалинг, Бальджуван, Гулистон и др.

А теперь подробнее и с ценами.

1. Нурек

По признанию туристов, в Нуреке есть как минимум три достопримечательности, на которые стоит обратить внимание: Нурекское водохранилище, комплекс "Окно" Космических войск РФ и дача президента Таджикистана.

Для отдыха есть уникальный комплекс «Аква клуб» - несмотря на видимую близость с населенным пунктом, посетитель практически будет отрезан от мира великолепным чудом - гигантским водохранилищем площадью 98 км², занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. И попасть к этому месту отдыха можно только по воде!

Нурекское водохранилище фото с сайта aquaclub.tj

Чтобы провести здесь сутки, питаться три раза, переночевать в номере, покататься на катамаранах и т.п., в среднем придется заплатить в будние дни 375 сомони с человека, в выходные - 425. Впрочем, есть возможность провести там только день, без ночевки, и заплатить меньше.

2. Гиссарская крепость

Одно из самых известных исторических сооружений в Средней Азии, построенное примерно 3 тыс. лет назад. Крепость имеет главные ворота – арк, построенные в 16-м веке бухарским эмиром. К главному входу вели большие лестницы и террасы, обложенные кирпичом. Но, к сожалению, до наших дней они не сохранились. Сегодня рядом с крепостью растут две огромные чинары возраста 500-700 лет.

Это больше познавательно-краеведческий туризм, поэтому сюда массово возят школьников и студентов.

Гиссар фото с сайта Advantour

На сайтах наших туркомпаний в рамках тура к этому памятнику гостям предлагают посетить саму крепость, музей, медресе; вся экскурсия будет сопровождаться профессиональным гидом, а после нее можно покататься на лошадях. В стоимость путевки входит трансфер и вода, еда – уже за свой счет. Стоит такая поездка от 60 до 99 сомони, в зависимости от количества человек в группе.

3. Фанские горы и озеро Искандеркуль

Эти места манят не только иностранцев, но и местных туристов. Красивые озера, ледники и бурные реки. Летние походы в Фанские горы стоят от 500 сомони и выше.

Турбаза «Искандеркуль» расположена в 160 км от города Душанбе на берегу живописного озера. А чтобы добраться до «озера Александра» - так издавна называют его в народе, - необходимо проехать по дороге, пробитой в отрогах Гиссарского хребта и преодолеть Анзобский перевал на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Фанские горы фото с сайта alp.org.ua

Проживание в коттеджах и палатках (без питания) в среднем стоит на 1 человека в сутки от 35 сомони и выше. Доехать до турбазы можно на арендованном за собственный счет или собственном транспорте.

Сутки на озере Искандеркуль обойдутся вам в среднем от 350 до 400 сомони, если вы будете участником группы. В эту стоимость входит и трансфер из Душанбе до озера, поход по окрестностям Искандеркуля, ночлег в хостеле на турбазе и 5 приемов пищи.

4. Памир

Этот туристический рай совмещает в себе почти все виды туризма – экстремалы устремляются к вершинам и бурным речкам, любителям природы очень интересны пейзажи Дарваза, Ванча, Хорога, Сареза. Развит тут охотничий туризм.

Однако внутренние туристы чаще сюда едут из-за самого Хорога и горячих минеральных вод Гармчашмы. Главный город ГБАО привлекает самобытной культурой и самым высокогорным ботаническим садом. В Гармчашму едут за лечением, ведь это целебный минеральный источник. Лечебница «Гармчашма» была построена в середине XX века, а вплоть до конца XIX века местные жители поклонялись источнику и устанавливали маленькие алтари в тех местах, где воды выходили на поверхность.

Гармчашма, ГБАО фото с сайта bpclub.ru

Памирский тракт - высокогорная дорога, соединяющая таджикский город Хорог и киргизский Ош, длиной примерно 700 км. Это одно из самых живописных шоссе в мире, проложенное сквозь плато, бездонные ущелья, «марсианские равнины» и негостеприимные горные пустыни. Проехать по этому тракту мечтают многие автопутешественники.

Памирское направление для всех таджикистанцев (кроме жителей ГБАО, разумеется) стоит недешево. Например, средняя стоимость пребывания в санатории «Гармчашма», судя по предложениям на сайтах местных туроператоров, в сутки составляет от $15 до $105 – в зависимости от условий проживания. В эту стоимость входит трехразовое питание, лечебные процедуры, проживание в гостинице и др. Но это, конечно, стоимость без учета дороги. Чтобы добраться из Душанбе до «Гармчашмы» на автомобиле, за дорогу в одну только сторону придется заплатить 400 сомони.

5. Таджикское море и санаторий «Бахористон»

Санаторий расположен на побережье Кайраккумского водохранилища, в 25 км от Худжанда. Испокон веков долина реки Сырдарьи славилась своей уникальной природой. В цифрах Кайраккумское водохранилище выглядит достаточно внушительно: длина 55 км, ширина 20 км, максимальная глубина 25 метров, а общий объем воды составляет 4,2 куб.км.

Санаторий "Бахористон" фото с сайта rohat-tour.tj

Расположение санатория «Бахористон» уникально тем, что он находится в экологически чистом районе. Санаторий предлагает различные курсы лечения и восстановления здоровья, активный отдых.

Сутки пребывания в санатории обойдутся таджикистанцам в среднем от 260 сомони до 700 сомони, в зависимости от условий. В эту сумму входит проживание, лечение и трехразовое питание. Дорогу придется оплачивать отдельно - чтобы добраться из Душанбе до «Бахористона» на автомобиле, придется заплатить порядка 200-250 сомони (в одну сторону).

6. Пенджикент

Пенджикент, прозванный «Среднеазиатскими Помпеями», познакомит путешественника с древним городищем со средневековой цитаделью, окруженной жилыми и общественными зданиями, в некоторых из них сохранились настенные росписи. А близ Пенджикента есть поселение Саразм, где сохранились храмы зороастрийцев.

Городище Саразм, Пенджикент Asia-Plus

Кроме исторических объектов на территории Пенджикента есть и места отдыха на природе. Например, часто люди интересуются поездками в долину Хафткуль. Нетронутая природа, где, несмотря на обилие туристов, очень чисто. Воздух прекрасный. В этой долине чередуются озера и горы, природные неописуемые ландшафты. Можно заночевать в палатке.

Двухдневное посещение Пенджикента, древнего поселения Саразм близ этого города, ущелья реки Шинг, где расположены Маргузорские озера, обойдется таджикистанцу в 500-650 сомони. За эти деньги турист получит не только экскурсию по достопримечательностям, но и проживание в пенджикентской гостинице, питание и трансфер из Душанбе.

7. Чилдухтарон

Чилдухтарон - удивительное место в Муминабадском районе. Название переводится как «Сорок девушек». Существует легенда, согласно которой 40 каменных глыб, расположенных одна за другой, некогда были 40 симпатичными девушками, которые жили беззаботной жизнью. Но когда пришли жестокие захватчики, вознамерившиеся сделать из красавиц наложниц, девушки стали молить Аллаха о спасении. Единственное спасение они видели в превращении в безмолвные каменные глыбы. Местные жители время от времени украшают эти глыбы цветами и лентами.

Туристы любят слушать эту интересную легенду, посещая долину Чилдухтарон.

Чилдухтарон, Хатлон фото с сайта Advantour

Двухдневная экскурсия, включающая посещение крепости Хулбук в Восе, Дангары, Куляба, мавзолея Мир Саида Али Хамадони, отдых в горах Чилдухтарон, с питанием, проживанием, трансфером и услугами гида обойдется таджикистанцам в сумму от 500 до 650 сомони.

8. Чилучор чашма

Изумительное место на юге Таджикистана, на территории Шахритусского района. 44 источника с прозрачной, чистой пресной водой бьют непрерывно из бархана, сливаются в ручейки, а потом в один поток, который, пробежав немного, исчезает в никуда.

Святое место Чилучор чашма фото с сайта toutrix.com

Место считается святым, так как каждый источник несет воду со своим собственным составом минералов и солей. А там, где все ручейки сливаются, - место для купания. На берегах водного оазиса - магазинчики, кафешки, зоны отдыха и прочее. Регулярный санитарный контроль, врач и средний медперсонал ежедневно присутствуют, исполняя также и обязанности диетолога. В воде живут рыбы потрясающей величины и экзотические растения.

Поездка в «Чилучор чашму» в составе туристической группы, с экскурсоводом, услугой «купание на закрытой территории», посещением музея заповедника «Тигровая балка», трансфером из Душанбе и т.п. обойдется от 160 до 290 сомони за одного человека в зависимости от количества участников в группе. Правда, питание в эту стоимость не входит.

9. Ущелье Каратаг

Бывшие дома отдыха на берегу реки Каратаг не очень привлекают туристов из-за запущенности, но выше по течению реки есть красивые места для отдыха. Есть хорошие маршруты у компании Follow Tajikistan, поездка здесь стоит до 700 сомони - в зависимости от продолжительности туров и других условий.

Стоит посмотреть Тимур-дару - это очень красивое горное озеро завального типа. Чуть дальше находится озеро Пайрон.

Озеро Тимур-дара фото с сайта alexmashkov.ru

Путь из Душанбе до Тимур-дары выглядит следующим образом: Душанбе - Шахринав - Каратаг - кишлак Хакими на транспорте и далее пешком до озера.

Далее, за кишлаком Хакими, надо пройти пограничный контроль - недалеко граница с Узбекистаном, маршрут проходит по приграничной зоне, поэтому без паспорта не пропустят.

Чтобы добраться до красот Каратагского ущелья, увидеть горные озера, за один день такой экскурсии придется заплатить 250 сомони. В эту стоимость будут входить трансфер на автомобиле, сопровождение во время трекинга, услуги экскурсовода и питание.

10. Рамит

Заповедник «Рамит» расположен на расстоянии более 80 км от Душанбе. Рядом с заповедником протекает богатая форелью река – тоже Рамит.

Территория заповедника сегодня считается открытой туристической зоной, здесь располагаются гостиницы, больницы, кафе и столовые. Также на территории «Рамита» находится множество различных оздоровительных лагерей для детей, санаториев и пансионатов.

Рамитское ущелье фото с сайта tass.ru

Например, в зоне отдыха «Ёс» можно снять двуместный номер от 400 сомони и выше, куда входит и оплата трехразового питания, пользования топчанами и бассейнами, которых в зоне отдыха три – два для взрослых и один для детей.

В других зонах отдыха за питание платить нужно отдельно. Например, в з/о «Явроз», где имеются только номера люкс, двухместные номера обойдутся в сумму от 180 до 220 сомони, трехместные – 300 сомони. В оплату входит пользование бассейнами и топчанами. За сауну придется платить отдельно – 100 сомони в час.

Те, кто не желает снимать номер, могут попасть на территорию з/о, заплатив 15 сомони за вход с человека + 100 сомони за аренду топчана. Транспорт обходится примерно в 100 сомони на каждого пассажира туда и обратно.

11. Ходжа Обигарм

Курорт «Ходжа Обигарм» - ведущая здравница республики, расположена на высоте более 1900 м над уровнем моря, в живописном ущелье южного склона Гиссарского хребта, что в 48 км к северу от Душанбе.

Этот огромный благоустроенный комплекс способен принять до 700 отдыхающих.

Ходжа Обигарм photo.qip.ru

Основное богатство «Ходжа Обигарма» - горячие источники минеральных радиоактивных вод, выходящих на поверхность с температурой 45–96оС, насыщенных щелочью и кремнекислотой, обладающих умеренной радиоактивностью.

Наряду с горячими минеральными водами важным лечебным фактором курорта является неповторимый горный климат.

Стоимость суточного пребывания в санатории варьируется от 130 до 480 сомони. За эти деньги санаторий предлагает проживание, питание и лечение. Трансфер не предусмотрен; в среднем дорога до «Ходжа Обигарма» на автомобиле в одну сторону обходится в 130 сомони с одного человека.

12. Худжанд

В Худжанде много достопримечательностей. Туристы Таджикистана часто посещают Худжандскую крепость, мечеть Масджиди Джами, мавзолей шейха Муслихиддина.

История крепости связана с борьбой против орд Чингисхана. Для осады крепости великий хан направил 75000 человек. После того как оборона пала, сооружение было разрушено монгольской армией, и несколько веков о руинах никто не вспоминал. В XVI веке крепость была восстановлена и стала резиденцией местного правителя.

Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуется «Чумчук Арал» - ныне парк «Наврузгох». Территория парка составляет 20 га. Он полностью обновлен, здесь установлены новые аттракционы, есть небольшой аквапарк.

Поездка из Душанбе на такси до Худжанда от 100 сомони.

Худжандская крепость фото с сайта traveluzb.com

И это еще не все

Этим список востребованных точек для развития внутреннего туризма не ограничивается – есть у нас еще такие регионы, как Оби Гарм, Шохин, Исфара, Джайхун, Истаравшан, Шахристон, Рашт и др.

А еще у нас есть достопримечательности, о которых мы и вовсе ничего не знаем: это места паломничества, например, в Хатлоне.

И еще. В районах и поселках люди о туристических компаниях ничего не ведают, но все же ездят по стране, стихийно, иногда целыми семьями. Скидываются, заказывают микроавтобусы и выбирают маршрут по душе. Это обходится, конечно, намного дешевле.

Также внутренний турист, в отличие от иностранцев, чаще всего выбирает все же лечебный туризм. А санаториев и курортных местностей для этого у нас достаточно - это и Алмасы, и «Шаамбары», «Ходжа Обигарм», «Оби Гарм», «Зумрад», «Хаватаг» и многие другие.

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