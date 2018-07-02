Общество таджиков в Малайзии (Tajik society in Malaysia) было учреждено по инициативе группы граждан и студентов, обучающихся в вузах этой страны в сотрудничестве с посольством Таджикистана в Малайзии. Мероприятия, посвященное Дню национального единства, состоялось в минувшую субботу в здании таджикского диппредставительства в Куала-Лумпуре.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Малайзии Музаффар Мухаммади отметил "АП", что создание данного общества в дни празднования общенационального праздника является выразителем единства и сплоченности нации не только в стране, но и зарубежом.

Фото пресс-службы посольства РТ в Малайзии

Общество таджиков в Малайзии будет осуществлять свою деятельность для повышения престижа и авторитета Таджикистана и таджикской нации, сплоченности и взаимоподдержки граждан в стране пребывания, отметил дипломат.

По его словам, в Малайзии в настоящее время проживают (учатся и работают) около двухсот граждан Таджикистана.