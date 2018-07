Three employees of the Sultoni Kabir market face charge of negligent destruction of property. Criminal proceedings have been instituted against them under the provisions of Article 256 of Tajikistan’s Penal Code – negligent destruction of property or damage caused by negligence.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд