Уже полюбившийся таджикским зрителям художественный фильм «Тангно» (Теснина) киностудии «Сугдсинамо» в рамках XIV Международного кинофестиваля «Евразия» в Астане будет показан в кинотеатрах сети «Chaplin Cinemas» (ТРЦ «MEGA SilkWay» и ТРЦ «Хан Шатыр») 4 июля.

Вечером 1 июля в Центральном концертном зале «Казахстан» Астаны состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля «Евразия». Его почетными гостями стали популярный французский актёр Венсан Кассель, известный югославский и сербский кинорежиссёр, актер кино и музыкант Эмир Кустурица, российские звезды театра и кино, звезды кино из Европы, Азии, Африки, Америки, а также известные эксперты и критики киноиндустрии.

В рамках фестиваля состоялся первый концерт Эмира Кустурицы и его группы «The No Smoking Orchestra», а также мировая премьера фильма «АРУАХ» режиссёра Хуата Ахметова.

«Я бесконечно рад возможности приветствовать своих соотечественников – всех поклонников кино, особенно киностудии “Сугдсинамо” с площадки международного кинофестиваля “Евразия”. Передать всю эту красочную и сказочную атмосферу невозможно, и я переполнен впечатлениями, эмоциями и невыразимой энергией. Особенно я впечатлен встречей с режиссером с мировым именем Эмиром Кустурицей, фильмы которого я люблю до сумасшествия», - поделился своими эмоциями режиссер фильма «Тангно» Мухиддини Музаффар с корреспондентом "АП".

Он отметил, что даже станцевал под музыку Кустурицы.

«Я не танцевал уже сто лет. Но под его неповторимые песни, виртуозную игру на гитаре и зажигательные танцы танцевал не только я, но и весь зал…», - сказал он.

Мухиддин Музаффар сообщил, что он примет участие в работе секции «Караван» фестиваля— панораме фильмов тюркоязычных государств и стран Центральной Азии.

«В рамках этой секции представители киностудий Центральной Азии уже начали презентации своих фильмов, также будут встречи, дискуссии и анализ фильмов. Эта возможность для нас найти новых партнеров. Уже нарисовались перспективы возможности сотрудничества киностудии “Сугдсинамо” с “Genesis studio” и “Sinematone production” Казахстана», - сказал он.

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Праздник кино продолжится в Астане еще неделю.

Международный кинофестиваль «Евразия», основанный в 1998 году – крупнейший кинофорум в Центральной Азии, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Основными задачами фестиваля являются поддержка киноиндустрии в Казахстане и в регионе, развитие сотрудничества, культурного обмена и кинобизнеса между кинематографистами Европы и Азии путем создания платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.

В этом году официальная программа кинофестиваля состоит из 8 секций: международный конкурс, в котором представлены 12 полнометражных картин производства 2017-2018 гг., конкурс короткого метра (35 фильмов), «Караван» — панорама фильмов тюркоязычных государств и стран Центральной Азии (10 полнометражных фильмов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Саха, Турции, Азербайджана и Татарстана), «Из сердца Евразии» – новые казахстанские фильмы (9 полнометражных фильмов современного Казахстана, авторское и жанровое кино), «Выбор НЕТПАК» — показ мировых фильмов-призеров НЕТПАК (3 полнометражные картины), «Around the world»/«Вокруг света» — программа мирового кино (11 полнометражных фильмов-призеров международных кинофестивалей класса А: Берлин, Канны, Венеция, Санденс, Бусан, Москва (2017-2018 гг), Special event/особое событие — ретроспектива фильмов мэтров мирового и казахстанского кино разных эпох и жанров (7 фильмов), «Objective»/«Объектив» — программа документального кино (12 документальных фильмов со всего мира, включая Центральную Азию).

Фильм «Тангно» (Теснина) снят по роману известного таджикского писателя Сорбона «Тангнои гети» (Теснина вселенной). Фильм повествует о сельском мальчике Армоне. Отец четырехлетнего Армона, продав всю имеющиюся у них живность и скот, отправляется в Россию, Перед отъездом обещает сыну, что заработав денег, он вернется и сыграет ему пышную свадьбу. В фильме отражаются идеи правильного воспитания детей, с тем чтобы они могли достойно жить в будущем. О том, как вера и любовь ребенка возвращает в семью отца.

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