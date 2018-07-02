Все трудовые мигранты, работающие по патенту, имеют право уменьшить свои налоговые платежи из зарплаты ровно на столько, сколько платят за патент ежемесячно, передает Migrant.news со ссылкой на Профсоюз трудящихся мигрантов России.

В первую очередь вы должны знать, что избежание двойного налогообложения касается только тех, кто оформлен официально и имеет договор с работодателем о выполнении работ. Соответственно работодатель в таком случае обязан платить налоги с вашей зарплаты, но если у вас есть патент (а он должен быть, если у вас нет РВП или ВНЖ), то вы можете для зачета авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) написать заявление в бухгалтерию своей организации и приложить копии своего патента и квитанций о ежемесячной оплате.

Бухгалтерия в свою очередь обращается в налоговую инспекцию на основании вашего заявления. Там проверяют законность оформления вашего патента, его оплаты, уведомление от работодателя о заключении письменного трудового контракта с вами, и только после этого дает разрешение бухгалтерии вашей организации произвести зачет авансовых платежей НДФЛ.

С этого момента, если у мигранта размер НДФЛ меньше 4500 (его авансового платежа), то из его зарплаты удержания не производятся. Если размер НДФЛ больше этой суммы, то размер платежа уменьшается на 4500 рублей (эта сумма патента для работающих в Москве). Таким образом, избегается двойное налогообложение иностранного гражданина, работающего в России по патенту.

Стоимость патентов для иностранных граждан, желающих работать в России, вы можете посмотреть в нашей публикации Стоимость патентов на 2018 год по России, будьте готовы платить больше

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