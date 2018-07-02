В Санкт-Петербурге при реконструкции торгового центра «Балканский» близ станции метро «Купчино» погиб 26-летний гражданин Таджикистана.
Он являлся разнорабочим у подрядчика ООО «СМУ-12», сообщает сайт «Невские новости».
Инцидент произошел утром 30 июня в ТЦ рядом со входом в кинотеатр «Мираж».
Рабочий разбирал кирпичную кладку, но стена развалилась самостоятельно, и мигрант оказался погребен под грудой кирпичей.
Обстоятельствами инцидента занимается городской Следственный комитет. Правоохранителям предстоит проверить, соблюдались ли правила безопасности и был ли погибший достаточно квалифицирован.
1 июня текущего года подобный инцидент также произошел в Купчино. В строящемся здании детского сада на Южном шоссе обрушились лестничные пролеты, в результате чего погиб 19-летний рабочий, также гражданин Таджикистана. Тогда следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по факту нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
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Умники и умницы9
Сама стена не обвалиться, если правильно демонтаж вести
Умники и умницы9
А он ее откуда разбирал то? Снизу вверх?