Для осмотра самолета, экстренно севшего в Домодедово, из Душанбе вылетели инженеры, - сообщает пресс-служба авиакомпании "Таджик Эйр".

"Из-за произошедшей разгерметизации авиалайнера национальной авиакомпании "Таджик Эйр" Boeing 737-300, который летел по маршруту Москва – Худжанд, было принято решение вернутся в аэропорт Домодедово. Все пассажиры размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием. Все текущие вопросы в отношении пассажиров были решены оперативно", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

По его словам, инженеры, которые вылетели в Москву для осмотра самолета, в самое ближайшее время предоставят всю полную информацию.

"После прохождения соответствующего технического осмотра, в самое ближайшее время, рейс по маршруту Москва – Худжанд будет реализован", - сказал он.

Азиз Хайруллоев также сообщил, что вопрос обратного вылета будет известен к вечеру.

"Если самолет 737 - 300 будет исправлен к тому времени, пассажиры прилетят этим Боингом. Если он будет не исправлен, они прилетят другим самолетом. Этот вопрос сейчас решается", - сказал он.

Напомним, летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации в салоне. На его борту находились 142 пассажира и 7 членов экипажа.

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