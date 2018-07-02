В отношении трех сотрудников столичного рынка «Султони Кабир» по факту пожара МВД Таджикистана возбудило уголовное дело по статье 256 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса республики.

«Они обвиняются в уничтожении или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности или причинившее ущерб в крупном размере, либо повлекшее тяжкие последствия», -сообщил «АП» источник в Главном управлении противопожарной службы МВД Таджикистана.

Им грозит штраф до 50 тыс. сомони или лишение свободы до двух лет.

По словам источника, примерно за два месяца до произошедшего 2 июня пожара на рынке инспектора Главного управления противопожарной службы МВД Таджикистана по итогам проведенной инспекции на рынке «Султони Кабир» предупредили трех ответственных за противопожарную безопасность о имеющихся упущениях и недостатках.

«По итогам проведенной после пожара 2 июня проверки выяснилось, что эти сотрудники не предприняли никакие меры для устранения выявленных ранее недостатков», - отметил источник.

Напомним, огнем на рынке «Султони Кабир», который случился вечером 2 июня, было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров, более 20 торговых точек и магазинов. Люди при пожаре не пострадали.

Пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома.

Возгорание, начавшееся в 20:30, было полностью локализовано в 00 часов 15 минут 3 июня. Для тушения пожара были мобилизованы 100 единиц специальной и вспомогательной техники и более 3000 сотрудников различных экстренных служб страны.

Три с половиной миллиона сомони - это общий ущерб, нанесенный огнем.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали дал поручения Авазу Кабирову - директору рынка восстановить весь ущерб предпринимателей за счет прибыли рынка.

В последнее время пожары стали частым явлением в городе. За последний месяц - это уже пятый случай. Помимо рынка «Султони Кабир», пожар случился в турецком кафе «Мерве», в частном секторе по ул. Дарвоз вблизи «Мясокомбината», в шашлычной «Рохат», расположенной напротив столичного текстилькомбината.

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