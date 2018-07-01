Нигора Курбанова стала инициатором создания секции при детско-юношеской спортивной школе №4 и ее тренером. О том, как все начиналось, в материале Тилава Расулзаде для ИА «Фергана».
Нигора — неоднократная чемпионка республики по каратэ-до и годзю-рю, кандидат в мастера спорта Таджикистана. Она работала учительницей физкультуры, а также тренером по каратэ-до в школах Худжанда и Согдийской области.
Ее идею об открытии секции художественной гимнастики в Худжанде поддержал Содик Мамадов - тренер сборной Таджикистана по этому виду спорта. Он направил письмо с ходатайством в администрацию Согдийской области и….
Результат не заставил себя ждать
Год назад о создании новой секции Нигора и ее друзья объявили в соцсети Facebook, попросили сограждан приводить дочерей на тренировки, написав, что обучение абсолютно бесплатное.
Руководство худжандской спортшколы №4 выделило для тренировок маленькое помещение на городском стадионе, которое раньше Нигора со своими легкоатлетами использовала как раздевалку.
За один год число желающих заниматься гимнастикой девочек достигло почти 80 человек. И это несмотря на то, что требуемые для занятий условия и инвентарь отсутствуют.
График посещения занятий организован таким образом, чтобы в маленьком помещении у всех была возможность тренироваться. Нигора разделила своих воспитанниц на четыре группы. Три раза в неделю с восьми утра и до 18:30 вечера она проводит занятия.
В течение прошедшего года воспитанницы Нигоры Курбановой одна за другой стали занимать призовые места на национальных соревнованиях.
В марте этого года ее ученица, 10-летняя Марьям Каюмова заняла первое место на республиканском чемпионате по художественной гимнастике.
«Она у нас единственная дочь, поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтобы она была всесторонне развита, — говорит мама девочки Дилрабо Набиева. — Марьям — отличница в учебе, хорошая помощница в домашних делах. Она, несомненно, рождена для спорта и хочет свое будущее посвятить ему. Мы с ее отцом, который тоже спортсмен, будем ее поддерживать во всех начинаниях».
«Когда я узнала, что Нигора стала тренировать девочек по художественной гимнастике, я решила привести к ней своих дочек, потому что эти тренировки только на пользу девушкам. Художественная гимнастика не только не наносит вреда здоровью, но способствует гармоничному развитию. Она развивает волю, упорство и эстетический вкус», — присоединяется к беседе Заррина Акбарова.
Весть о секции гимнастики в Худжанде быстро распространились, и Нигору попросили открыть такую же в другой школе. И теперь в средней школе №26, расположенной в джамоате Хайдар Усмонов Бободжонгафуровского района также действует секция художественной гимнастики, где занимаются 35 местных девочек. И все это бесплатно…
Спортсменка и мама
У Нигоры пятеро детей — три сына и две дочери. Все они, за исключением самого младшего, ходят в школу. Муж Нигоры Мухаммаджалол Курбанов работает оператором в отделении одного из банков и получает весьма скромную зарплату. У семьи из семи человек нет собственного жилья, и уже 15 лет они живут на съемных квартирах.
Помимо работы в двух школах, Нигора продолжает учебу, хотя имеет уже два диплома. Она закончила физкультурный колледж и госуниверситет права, бизнеса и политики, а теперь заочно учится на четвертом курсе факультета физкультуры Пенджикентского госпединститута. При этом еще и сама продолжает участвовать в республиканских и международных состязаниях.
«В последний раз я участвовала в международном соревновании по каратэ-до в Гулистоне в 2016 году, где заняла второе место среди спортсменов из пяти стран Центральной Азии и России, — рассказывает Нигора Курбанова. — Я тогда была уже беременна пятым ребенком. Сейчас я восстановилась после родов и снова занимаюсь каратэ-до и годзю-рю под руководством моих тренеров - братьев Темирхона и Азимхона Каюмовых. Хочу достичь звания мастера спорта международного класса».
При таком плотном графике Нигора старается уделять больше времени и своим детям, прививать им интерес к искусству и спорту. Ее старший сын, 15-летний Манучехр, и дочь, 13-летняя Мижгона, играют в Театре юного зрителя города Худжанда. Вторая дочка, Садафмох, танцует в ансамбле «Гулноз» и тоже занимается гимнастикой.
Когда я спросил Нигору, зачем ей это нужно — такая нагрузка, которую она на себя взвалила, да еще и бесплатная тренерская работа, — она ответила:
«Надеюсь, что мои дети и ученики будут завоевывать те места и медали, о которых когда-то мечтала я. Пусть они достигнут большего — для меня это будет лучшей наградой».
Не благодаря, а вопреки
В настоящее время Нигора одна за всех: она и тренер, и хореограф, и музыкальный редактор, и дизайнер по костюмам, и психолог. В постановке номеров и выборе танцевальных элементов ей помогают дочки Мижгона и Садафмох.
«Я знала, что в начале работы будут трудности. Надеюсь, все проблемы постепенно будут устранены. Первым делом я хочу привлечь к работе профессионального хореографа, заслуженную артистку Таджикистана Фирузу Аюбджанову. Она уже дала предварительное согласие. Надеюсь, со временем улучшатся и условия наших тренировок, и нам дадут другое помещение», — говорит Нигора.
По международным правилам, учебно-тренировочные занятия по художественной гимнастике проводятся в специально оборудованных для этого залах, при которых должны иметься дополнительные помещения — раздевалки, душевые, туалеты, комнаты для тренеров.
«Площадь спортивного зала должна быть размером не меньше 14 на 20 метров, высота потолка должна быть не ниже 8,5 метров. Пол в зале должен быть деревянный, иметь амортизирующее покрытие, соответствующее общепринятому стандарту. Должно иметься дополнительное помещение с опорой вдоль стен для хореографической подготовки. Освещение и температура воздуха в зале также должны соответствовать общепринятым международным стандартам. Таких условий у нас пока нет, как и нет элементарного тренировочного оборудования — гимнастических скамеек, лестниц, матов. Все эти технические вопросы требуют решения», — отмечает Нигора.
Руководство детско-юношеской спортивной школы №4, при котором действует секция гимнастики, обещает решить вопрос с предоставлением другого, более подходящего для тренировок зала. Пока же воспитанницы Нигоры Курбановой учатся подкидывать и ловить булавы с мячами в тесном необорудованном помещении раздевалки с низкими потолками.
Однако отсутствие условий не снижает интереса девочек и их родителей к занятиям гимнастикой — к Нигоре приводят все новых и новых детей. А она своим примером показывает, как можно влиять на жизнь общества вопреки обстоятельствам и, не ожидая наступления благоприятных времен.
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