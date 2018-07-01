Нигора Курбанова стала инициатором создания секции при детско-юношеской спортивной школе №4 и ее тренером. О том, как все начиналось, в материале Тилава Расулзаде для ИА «Фергана».

Нигора — неоднократная чемпионка республики по каратэ-до и годзю-рю, кандидат в мастера спорта Таджикистана. Она работала учительницей физкультуры, а также тренером по каратэ-до в школах Худжанда и Согдийской области.

Ее идею об открытии секции художественной гимнастики в Худжанде поддержал Содик Мамадов - тренер сборной Таджикистана по этому виду спорта. Он направил письмо с ходатайством в администрацию Согдийской области и….

Результат не заставил себя ждать

Год назад о создании новой секции Нигора и ее друзья объявили в соцсети Facebook, попросили сограждан приводить дочерей на тренировки, написав, что обучение абсолютно бесплатное.

Руководство худжандской спортшколы №4 выделило для тренировок маленькое помещение на городском стадионе, которое раньше Нигора со своими легкоатлетами использовала как раздевалку.

Фото Тилава Расулзаде

За один год число желающих заниматься гимнастикой девочек достигло почти 80 человек. И это несмотря на то, что требуемые для занятий условия и инвентарь отсутствуют.

График посещения занятий организован таким образом, чтобы в маленьком помещении у всех была возможность тренироваться. Нигора разделила своих воспитанниц на четыре группы. Три раза в неделю с восьми утра и до 18:30 вечера она проводит занятия.

В течение прошедшего года воспитанницы Нигоры Курбановой одна за другой стали занимать призовые места на национальных соревнованиях.

В марте этого года ее ученица, 10-летняя Марьям Каюмова заняла первое место на республиканском чемпионате по художественной гимнастике.

«Она у нас единственная дочь, поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтобы она была всесторонне развита, — говорит мама девочки Дилрабо Набиева. — Марьям — отличница в учебе, хорошая помощница в домашних делах. Она, несомненно, рождена для спорта и хочет свое будущее посвятить ему. Мы с ее отцом, который тоже спортсмен, будем ее поддерживать во всех начинаниях».

Марьям Каюмова заняля на республиканском чемпионате призовые места

«Когда я узнала, что Нигора стала тренировать девочек по художественной гимнастике, я решила привести к ней своих дочек, потому что эти тренировки только на пользу девушкам. Художественная гимнастика не только не наносит вреда здоровью, но способствует гармоничному развитию. Она развивает волю, упорство и эстетический вкус», — присоединяется к беседе Заррина Акбарова.

Весть о секции гимнастики в Худжанде быстро распространились, и Нигору попросили открыть такую же в другой школе. И теперь в средней школе №26, расположенной в джамоате Хайдар Усмонов Бободжонгафуровского района также действует секция художественной гимнастики, где занимаются 35 местных девочек. И все это бесплатно…

Спортсменка и мама

У Нигоры пятеро детей — три сына и две дочери. Все они, за исключением самого младшего, ходят в школу. Муж Нигоры Мухаммаджалол Курбанов работает оператором в отделении одного из банков и получает весьма скромную зарплату. У семьи из семи человек нет собственного жилья, и уже 15 лет они живут на съемных квартирах.

Помимо работы в двух школах, Нигора продолжает учебу, хотя имеет уже два диплома. Она закончила физкультурный колледж и госуниверситет права, бизнеса и политики, а теперь заочно учится на четвертом курсе факультета физкультуры Пенджикентского госпединститута. При этом еще и сама продолжает участвовать в республиканских и международных состязаниях.

Нигора Курбанова со своими детьми

«В последний раз я участвовала в международном соревновании по каратэ-до в Гулистоне в 2016 году, где заняла второе место среди спортсменов из пяти стран Центральной Азии и России, — рассказывает Нигора Курбанова. — Я тогда была уже беременна пятым ребенком. Сейчас я восстановилась после родов и снова занимаюсь каратэ-до и годзю-рю под руководством моих тренеров - братьев Темирхона и Азимхона Каюмовых. Хочу достичь звания мастера спорта международного класса».

При таком плотном графике Нигора старается уделять больше времени и своим детям, прививать им интерес к искусству и спорту. Ее старший сын, 15-летний Манучехр, и дочь, 13-летняя Мижгона, играют в Театре юного зрителя города Худжанда. Вторая дочка, Садафмох, танцует в ансамбле «Гулноз» и тоже занимается гимнастикой.

Когда я спросил Нигору, зачем ей это нужно — такая нагрузка, которую она на себя взвалила, да еще и бесплатная тренерская работа, — она ответила:

«Надеюсь, что мои дети и ученики будут завоевывать те места и медали, о которых когда-то мечтала я. Пусть они достигнут большего — для меня это будет лучшей наградой».

Не благодаря, а вопреки

В настоящее время Нигора одна за всех: она и тренер, и хореограф, и музыкальный редактор, и дизайнер по костюмам, и психолог. В постановке номеров и выборе танцевальных элементов ей помогают дочки Мижгона и Садафмох.

«Я знала, что в начале работы будут трудности. Надеюсь, все проблемы постепенно будут устранены. Первым делом я хочу привлечь к работе профессионального хореографа, заслуженную артистку Таджикистана Фирузу Аюбджанову. Она уже дала предварительное согласие. Надеюсь, со временем улучшатся и условия наших тренировок, и нам дадут другое помещение», — говорит Нигора.

По международным правилам, учебно-тренировочные занятия по художественной гимнастике проводятся в специально оборудованных для этого залах, при которых должны иметься дополнительные помещения — раздевалки, душевые, туалеты, комнаты для тренеров.

«Площадь спортивного зала должна быть размером не меньше 14 на 20 метров, высота потолка должна быть не ниже 8,5 метров. Пол в зале должен быть деревянный, иметь амортизирующее покрытие, соответствующее общепринятому стандарту. Должно иметься дополнительное помещение с опорой вдоль стен для хореографической подготовки. Освещение и температура воздуха в зале также должны соответствовать общепринятым международным стандартам. Таких условий у нас пока нет, как и нет элементарного тренировочного оборудования — гимнастических скамеек, лестниц, матов. Все эти технические вопросы требуют решения», — отмечает Нигора.

Руководство детско-юношеской спортивной школы №4, при котором действует секция гимнастики, обещает решить вопрос с предоставлением другого, более подходящего для тренировок зала. Пока же воспитанницы Нигоры Курбановой учатся подкидывать и ловить булавы с мячами в тесном необорудованном помещении раздевалки с низкими потолками.

Однако отсутствие условий не снижает интереса девочек и их родителей к занятиям гимнастикой — к Нигоре приводят все новых и новых детей. А она своим примером показывает, как можно влиять на жизнь общества вопреки обстоятельствам и, не ожидая наступления благоприятных времен.

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