В XIX веке в Иране образовалась новая религия – бахаи, а ее последователи распространились по всему миру, в том числе и в Центральной Азии. Но в республиках, где основное большинство исповедует ислам, мало знают и говорят о других религиозных течениях. «Открытая Азия онлайн» решила восполнить этот пробел.

Что такое бахаи?

Религия бахаи, основанная Бахауллой (1817-1892, настоящее имя – мирза Хусейн-Али-Нури) около 200 лет назад, является такой же независимой мировой религией, как ислам, христианство и иудаизм, хотя изначально религиозное течение возникло в русле шиитского ислама.

Бахаулла родился в 1817 году в Иране. По мнению последователей, в 37 лет получил Божественное откровение. В 1853 году правительство Ирана выслало его из страны. Бахаулла умер в Израиле в возрасте 75 лет.

Сейчас бахаи представлена практически всеми национальностями во всех регионах мира. Несколько лет назад Британская энциклопедия признала ее второй по географической распространенности религией мира. Она зарегистрирована в Отделе информации ООН 1948 года, аккредитована с консультативным статусом в ЭКОСОК и ЮНИСЕФ.

Мировой центр бахаи находится на склонах горы Кармель в городе Хайфе, в Израиле, неподалеку от места захоронения Бахауллы. Его могила сегодня является объектом паломничества бахаи всего мира.

Бахаи официально признана в подавляющем большинстве стран, в которых она существует, включая мусульманские государства – Турцию, Малайзию и Пакистан.

Сады и храм бахаи на склонах горы Кармель, город Хайфа, Израиль.

Когда религия бахаи пришла в Центральную Азию?

В Среднюю Азию бахаи пришла в конце XIX века. Первые общины были сформированы в Самарканде и Бухаре.

Как рассказала член общины бахаи города Душанбе Шокят Мамедова, в Таджикистане первые Бахаи жили с 30-х годов XX века. Это были иранцы-переселенцы. Среди них – и предки Шокят Мамедовой.

"Мой отец иранец, последователь веры бахаи, еще ребенком с родителями приехал в Ашхабад. Там и жил, пока не окончил школу – границы были закрыты. После он женился на азербайджанке и переехал в Таджикистан, поскольку язык и культура этой страны для него были близки. Мой отец работал учителем географии, он в Иран так и не вернулся", – рассказывает Шокят.

Члены первой ашхабадской общины бахаи Isrageo.wordpress.com

Кстати, именно в Туркменистане был известный во всём мире храм бахаи – Машрикуль-Азкар. Он разрушился в ночь ашхабадского землетрясения в 1948 году. В советское время ещё можно было увидеть его руины. Теперь на том месте сквер и памятник великому туркменскому поэту-пророку Махтумкули Фраги.

Первым же духовным лидером бахаи в Таджикистане считается Вадуд Махмуди (1897 – 1975). Он – родной брат жены основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни − Салохатбегим Айни.

"Вадуд Махмуди, выступая перед всеми собравшимися, признал коммунистические идеи заблуждением и объявил, что он убедился в существовании Бога, в истинности учения Бахауллы", – отмечает сайт религии, рассказывая об истории бахаи в Центральной Азии.

Точное количество последователей бахаи в Таджикистане не известно. В 2001 году говорилось о 900 человек. В этой республике их общины зарегистрированы в соответствии с Законом о свободе совести и религиозных объединений.

Кто главный духовный лидер бахаи?

В вере бахаи нет духовных лидеров. В этой религии существует административный порядок. Он состоит из местного духовного собрания, Национального духовного собрания и Всемирного дома справедливости, который расположен в Израиле.

На Всемирный дом справедливости возложена ответственность за принятие решений мирового значения. Национальные и местные духовные собрания предназначены для решений проблем локального характера.

Каждый бахаи, достигший 21-летнего возраста (и не старше 70 лет), имеет право участвовать в выборах собрания. Местное духовное собрание состоит из 9 человек, которые избираются ежегодно тайным голосованием на съезде бахаи страны. Агитация за кандидатов запрещена. Члены собраний не выполняют функции священников.

Священная книга бахаи – Китоб-и-Агдас, написанная на арабском языке и переведенная на более 800 языков мира.

Бахаулла говорил: на сегодняшнем этапе развития каждый имеет возможность читать и писать. Один из принципов веры бахаи – самостоятельный поиск истины", – говорит член общины Субхонкул Мавлони.

Обязанности бахаи

Духовная зрелость в бахаи наступает с 15 лет. В этом возрасте человек считается взрослым и может осознанно принять религию. Представитель бахаи обязательно должен совершить паломничество, держать пост ежегодно (в марте) и читать молитву по утрам.

Бахаи запрещает алкоголь, злословие, многоженство, наркотики и оружие.

Бахаи – монотеистическая религия, ее последователи считают, что Бог един и посылает в мир пророков.



В мире построены 9 континентальных храмов бахаи, один из них в Индии – храм Лотос, который ежедневно посещают более 5 тыс. людей со всего мира.

Бахаи принимают представителей всех религий и признают все мировые религии.

Isrageo.wordpress.com

Бахаи и политика

Бахаи провозглашает принципы правового добрососедства, соблюдения прав человека, равноправие мужчин и женщин и охрану окружающей среды. Последователям этой религии запрещено заниматься политикой.

"Если мы видим несправедливость во властных структурах, мы молимся за то, чтобы Бог дал нашим политикам мудрости. Мы должны подчиняться законам своей страны", – говорит Мамедова.

Субхонкул Мавлони добавляет, что представители религии бахаи делают акцент на образование.

"Образованная мама – образованные дети, образованные дети – образованная страна, образованная страна – образованное государство. Образованное государство – это уже развитая страна", – считают бахаи.

Религия бахаи в Таджикистане

Последователи бахаи утверждают, что пропаганда веры запрещена, люди знакомятся с ее постулатами путем обычного общения.

"Например, когда я держал пост в марте, мои коллеги начали интересоваться, почему я не обедаю. Когда я им сказал, что держу пост, и я последователь бахаи, возникло много вопросов. Так и в университете, и с друзьями. Некоторые интересуются, потом начинают изучать, и некоторые в итоге признают Бахауллу", – рассказал один из последователей Мехридин Холмурзоев.

Мехридин говорит, что родился в мусульманской семье, но до 18 лет находился в поиске себя.

"Когда нужны были советы, или что-то узнать, все обращались к мулле. При этом никто не интересовался квалификацией муллы. Когда я познакомился с верой бахаи, меня привлекло то, что мне дают возможность искать истину самостоятельно, а не слепо верить кому-то. Меня вдохновили принципы веры бахаи, в том числе то, что миру необходим один международный вспомогательный язык, и человек должен самостоятельно искать истину. Так и я стал бахаи", – говорит Холмурзоев.

В 18 лет он официально признал религию. В этом году Мехридин совершил паломничество в Хайфу, посетив гробницу Бахауллы.

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