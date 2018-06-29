В Таджикистане существует запрет на поставку, в частности, узбекских яиц, хотя официально в этом вам никто не признается. КПП «Дусти»

После открытия границы с Узбекистаном в Таджикистане многие ожидали, что местные рынки в короткие сроки будут завалены узбекскими товарами, которые заменят аналогичную китайскую продукцию. Но этого не произошло. В чем причина?

Главным итогом визита узбекского лидера в марте этого года стала фактическая отмена визового режима, который продолжался на протяжении 17 лет. Шавкат Мирзиёев пообещал никогда больше не закрывать открывшиеся ворота между Узбекистаном и его ближайшим соседом.

Вдохновленные этими событиями, тогда таджикские эксперты говорили, что китайский ширпотреб на таджикских рынках в короткий срок будет заменен недорогими, но сравнительно качественными товарами узбекского производства.

Действительно, присутствие узбекской продукции на наших рынках после открытия границы расширилось, особенно это касается Согдийского региона. Но параллельно как продавались, так и продаются китайские товары.

Согласно статистическим данным, среднемесячный размер импорта узбекской продукции в Таджикистан за первые два месяца этого года составил 5,2 миллиона долларов. В марте–мае же этого года, после полного открытия границы, он вырос до 7,3 миллиона долларов - на 40%.

При этом увеличился за последние три месяца также размер среднемесячного импорта продукции из Китая, хотя и в сравнительно меньших объемах (на 11%) – с 45 миллионов долларов в январе–феврале до 50 миллионов долларов в марте–мае.

Узбекистан экспортирует в Таджикистан текстильную продукцию, обувь, керамические изделия, электрическое и механическое оборудование, минеральные удобрения, цветные металлы, а с апреля этого года также и природный газ в небольших объемах для нужд Таджикской алюминиевой компании. Из Китая завозится практически вся перечисленная продукция (кроме природного газа) плюс многие другие товары широкого потребления.

Ограничения только мешают

Эксперты советуют не торопить процесс расширения торговли между Таджикистаном и Узбекистаном, полагая, что идет он медленно, но верно. «Для того чтобы переориентироваться с того или иного рынка на другой, поставщикам необходимо время. Нужно находить более приемлемые источники наиболее востребованных на нашем рынке товаров, налаживать контакты. Кроме того, поставщики обычно начинают с небольших объемов, увеличивая их постепенно», - говорит экономист Саидназар Хамдамов.

В любом случае, добавил он, узбекских товаров на наших рынках будет более чем предостаточно, если взятый руководителями двух стран политический курс не изменится в обратном направлении.

Экономический обозреватель Аюбджон Мукимов связывает небольшой по сравнению с ожидаемым ростом поток узбекской продукции в Таджикистан с искусственными барьерами, которые необходимы для защиты таджикских производителей.

- Существует запрет на поставку некоторой продукции, в частности тех же яиц, хотя официально в этом вам по понятным причинам никто признаваться не будет. Импорт товаров, которые производятся и в самой республике, приводит к снижению их стоимости на рынке. Соответственно, это приводит к сокращению доходов местных производителей, а в некоторых случаях даже к их банкротству. В этой связи власти всеми доступными способами стараются ограничить завоз такой продукции из соседней республики, - считает он.

Некоторые же специалисты полагают, что объем импорта продукции из Узбекистана значительно превышает официально объявляемые цифры.

- Многие узбекские товары, в особенности сельскохозяйственная продукция, поступают к нам контрабандой, и, естественно, это не отражается в официальной статистике. С учетом этих поставок статистические данные были бы совсем другими, - говорит житель приграничного с Узбекистаном района Сайфулло Каримов.

Фото Asia-Plus Первую узбекскую выставку в Душанбе весной 2017 года посетили тысячи таджикистанцев. Для многих в нашей стране она стала полной неожиданностью: люди вдруг увидели, чего достиг наш ближайший сосед в промышленности за годы независимости. Увидели и ахнули.

Он предлагает таджикским властям воздержаться от любых видов ограничений, чтобы свести размеры незаконных поставок к минимуму.

В ожидании узбекских кредитов

Во время визита Мирзиёева в Душанбе наряду с многочисленными другими документами между двумя странами было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве, нацеленном на существенное увеличение экспорта товаров из Узбекистана в Таджикистан.

Документ предусматривает открытие банками двух стран специальных кредитных линий на общую сумму 100 миллионов долларов. На выделяемые правительством Узбекистана кредиты предполагается финансировать поставки продукции узбекских производителей на таджикский рынок.

В рамках подписанного документа тогда же были заключены соглашения в сфере торгового финансирования между ГСБ «Амонатбанк» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, «Банком Эсхата» и узбекским банком «Асака», а также «Ориёнбанком» и «Узпромстройбанком».

Механизм предоставления кредитов в целом таков: банки Узбекистана предоставляют местным производителям денежные средства, за счет которых таджикским импортерам будет предоставлена продукция. Таджикские банки в этом процессе выступают в качестве гаранта, то есть предоставляют местным поставщикам гарантийное письмо, с которым последние смогут получать товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать импортную продукцию местным банкам, которые, в свою очередь, вернут кредиты своим узбекским банкам-партнерам.

Однако процесс предоставления кредитов пока еще не начался. На данный момент банки двух стран определяют и согласовывают условия, на которых будут выделяться кредиты. Иными словами, обговариваются процентные ставки, сроки, как эти кредиты будут обслуживаться и другие моменты.

Только цифры

Тем временем экспорт таджикских товаров в двухстороннем товарообороте с Узбекистаном впервые за все годы независимости превысил импорт узбекской продукции в Таджикистан.

Объем таджикско-узбекского товарооборота в январе–мае этого года составил почти $94 млн, что в два раза больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Экспорт таджикских товаров в Узбекистан осуществлен на сумму более $54 млн, а из Узбекистана импортировано продукции на сумму около $40 млн.

Таким образом, Узбекистан становится второй после Молдовы страной ближнего зарубежья, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс. До этого импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В марте этого года по итогам таджикско-узбекского бизнес-форума в Душанбе были подписаны 16 документов, которые предполагают экспорт товаров и услуг из Таджикистана в Узбекистан на сумму $482 млн. Импорт же узбекской продукции предполагается в размере $143 млн.

Двухсторонний товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в прошлом году составил $126 млн, из которых $69 млн приходились на импорт узбекской продукции, а $57 млн – на экспорт таджикских товаров.

До начала нового столетия Узбекистан являлся главным торговым партнером Таджикистана.

Двухсторонний таджикско-узбекский товарооборот в 1995 году составлял $250 млн, что в два раза больше объема торгового оборота со всеми другими странами СНГ, вместе взятыми. К примеру, товарооборот Таджикистана с Россией составлял $136 млн.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и другие товары.

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