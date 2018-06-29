18 февраля текущего года на контрольно-пропускном пункте «Саразм-Джартеппа», который соединяет Самаркандскую область Узбекистана с Согдийской областью Таджикистана, была разрушена большая стена, известная в народе как «стена разлуки».

Возведена она была в 2010 году по инициативе узбекских властей. Длина ее достигала 10 метров, а высота - 3 метра. Разлучила она тогда сотни родственных уз, оставив по разные стороны разбитые сердца отцов и матерей, сестер и братьев.

Очередной сюжет проекта «Салом, соседи!» посвящается этой наболевшей теме, которая, к счастью, с улучшением отношений между Узбекистаном и Таджикистаном завершилась благоприятно для жителей Самарканда и Пенджикента – стена снесена, а люди счастливы!

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