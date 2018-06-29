АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

2 июля - Матчи чемпионата мира по футболу. 1/8 финала. Время – таджикское. В 19:00 Бразилия - Мексика (Самара). В 21:00 - Бельгия – Япония (Ростов-на-Дону)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮЛЯ

1990 - Начал работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ИЮЛЯ

1930 – Родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Хайри Назарова.

1937 – Родился режиссер, заслуженный артист Таджикистана Далер Абдухоликзода.

1937 – Родился журналист, заслуженный работник РТ Иброхим Шукуров.

1937 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Далер Абдулхоликзода.

1942 – Родился доктор филологических наук, профессор Курбон Восиев.

1946 – Родился Народный художник Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Сухроб Курбанов.

1961 – Родился доктор исторических наук, профессор Зикриё Акрамов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.