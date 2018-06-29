В Ираке казнены 12 боевиков запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Медуза со ссылкой на другие СМИ.

Ранее глава иракского правительства Хайдер аль-Абади призвал к немедленной казни осуждённых за терроризм людей, которые сидят в камерах смертников.

С таким заявлением премьер-министр выступил, после того как боевики ИГ казнили восьмерых пленников. Их тела были обнаружены в среду на трассе Киркук-Дияла.

Сообщается, что смертной казни в Ираке по обвинениям в терроризме ожидают порядка трёх тысяч человек.

Напомним, в конце апреля в Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ. Имена женщин не раскрываются, также неизвестны подробности, из каких регионов Таджикистана они родом и когда появились в Ираке.

Как сообщает информагентство Франс-пресс, в уголовном суде города Багдада к пожизненному заключению за участие в террористической группировке ИГ осуждены 19 россиянок и 6 азербайджанок. В этом репортаже говорится и о том, что в зал суда были поодиночке введены женщины в черных хиджабах и разноцветных платьях, у многих на руках были малолетние дети.

Подсудимые общались с судьей через профессора одного из учебных заведений Багдада, преподавателя русского языка, которого наняло российское посольство в качестве переводчика.

В Департаменте информации МИД Таджикистана тогда сообщили "АП", что пока у Таджикистана нет никакой информации по поводу осужденных таджикских женщин в Ираке.

Исламское государство в 2014 году захватило большую часть Ирака, в том числе второй по величине иракский город Мосул. Спустя три года, в декабре 2017 года, иракские власти сообщили о своей полной победе над ИГ и об освобождении Мосула.



Министерство внутренних дел Таджикистана в 2015 году заявило, что в Сирию и Ирак уехало 154 таджикские семьи.

Между тем, по данным департамента, 28 июня ещё двое таджикских детей были возвращены из Ирака в Таджикистан на основании достигнутых договоренностей с ираской стороной. О личностях детей не сообщается.

В конце апреля на родину из Ирака были возвращены четверо таджикских детей. Среди них были 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад, которые находились в приюте Ираке. Это были братья и сестра девушки Аишы.

Сама 17-летняя гражданка Таджикистана Аиша, которая находится в Ираке после того, как ее вывезли из Сирии, в мае стала матерью – она родила ребенка. В ближайшее время и мать и малыш тоже будут возвращены на родину.

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