Компания "МегаФон Таджикистан" открыла семнадцатый фирменный салон в Согде, что позволяет предоставлять жителям региона лучший клиентский сервис.

Новый фирменный салон открылся в городе Худжанд на территории центрального рынка "Панджшанбе".

Посетителям салона доступен весь комплекс услуг компании – возможность выбрать «красивый» номер, подключиться на выгодные тарифы, пополнить мобильный счет, получить консультации по вопросам мобильной связи от опытных специалистов, а также приобрести самые прогрессивные мобильные устройства и другое оборудование для общения с друзьями и близкими.

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"Новый салон открылся в самом оживленном месте города Худжанд. Вдоль расположенных рядом торговых рядов и транспортную остановку проходит большое количество людей, – комментирует Далер Наимов, Руководитель регионального управления компании "МегаФон Таджикистан" по Согдийской области. – При выборе мест для наших салонов мы всегда ориентируемся на потребности клиентов, а это прежде всего удобное расположение. Мы рассчитываем, что новый салон будет обслуживать до 100 человек в день".

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