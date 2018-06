The final sitting of the fourth session of the Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower chamber of parliament) of the fifth convocation took place today and then Majlisi Namoyandagon deputies will go on a summer recess.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд