НА одной из сессий Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ пятого созыва

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана после девятимесячного труда уходят на заслуженные каникулы. Они продлятся три месяца.

«Сегодня, после девятимесячного совместного труда, подводятся итоги деятельности четвертой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ пятого созыва», - сказал спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров на состоявшемся сегодня, 29 июня, заключительном заседании четвертой сессии палаты.

Он считает, что народным избранникам удалось проделать важную работу на пользу государства и народа по основным направлениям своей деятельности.

Зухуров отметил, что за прошедшие девять месяцев проведено 42 заседания Совета и 26 заседаний нижней палаты, в ходе которых, наряду с вопросами организационного характера, рассмотрено 162 нормативно-правовых акта и большое количество международных соглашений.

Каникулы народных избранников продлятся до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях, сообщили в нижней палате.

Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, пятая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет свою работу в начале октября.

Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.

Необходимо отметить, что предстоящие каникулы для народных избранников нынешнего созыва являются предпоследними. На последние каникулы депутаты таджикского парламента уходят летом будущего года. Согласно нормам законодательство Таджикистана, очередные выборы в парламент страны состоятся в начале весны 2020 года.

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