СМИ играют важную роль в жизни любого общества. Таджикистан не исключение. Интернет, телевидение, печать и радио являются основными источниками информации в стране.

Таджикистан впечатляет по количеству разнообразных печатных изданий. В стране действуют 371 газета, из которых 109 являются государственными, остальные имеют общественный характер.

Тем не менее, отношение жителей Таджикистана к печатным изданиям не так позитивно, как например, к ТВ и Интернет-изданиям.

Согласно данным исследований, больше половины населения не читают газеты. Только 40% жителей читают местные газеты и журналы.

Аудитория медиа в Таджикистане становится более разборчивой и требовательной и к форме и к содержанию информационных продуктов – факт, который, несомненно, еще один драйвер роста для тех СМИ, которые нацелены на укрепление своих позиций на рынке.

Между тем, ОО «Независимый центр по правам человека» приводит инфографику о печатных и электронных СМИ, которые за последние 10 лет прекратили свою деятельность.

Инфографика сICHRP

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