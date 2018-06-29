Эмомали Рахмон, выступая сегодня перед активом Согдийской области, призвал активизировать борьбу с преступностью, в том числе с такими явлениями, как терроризм и экстремизм.

«За год и пять месяцев на территории Согда раскрыто около 8,7 тыс. преступлений, из них 500 преступлений связаны с терроризмом и экстремизмом, а это превышает показатели предыдущих годов», – цитирует Эмомали Рахмона пресс-служба главы государства.

Президент назвал важным проведение разъяснительных работ, особенно в молодежной среде, чтобы не допускать вовлечения молодых людей в различные террористические и экстремистские группировки.

Фото пресс-службы главы государства 1 /14

По словам главы государства, на территории области к уголовной ответственности привлечены 275 членов партий и организаций террористической и экстремистской направленности, в розыске за терроризм и экстремизм находятся 715 человек. В основном это жители городов и районов Исфара, Истаравшан, Ашт, Спитамен, Худжанд, Панджакент, Дж.Расулова, Канибадам, Мастчох, Зафаробод, Бустон, Истиклол, и Деваштич.

Он призвал правоохранительные органы, местные власти и родителей вернуть граждан, незаконно обучающихся за рубежом, или участвующих в боевых действиях на территории других государств, и напомнил о законодательстве, согласно которому от уголовной ответственности особождаются лица, добровольно отказавшиеся от участия в боевых действиях на территории других государств и вернувшиеся на родину.

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