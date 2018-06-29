Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» состоялось в четверг, 28 июня, в Душанбе. Акционерам были представлены основные результаты деятельности компании по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС».

Отмечается, что отчетный год Сангтуда-1 завершила без аварий и отказов оборудования.

Станция осуществляла бесперебойные поставки электроэнергии в энергосистему Республики Таджикистан. План ремонтов и регламентных работ был выполнен в полном объеме и установленные сроки. Своевременно получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Обществу было продлено действие сертификата соответствия системе экологического менеджмента предприятия международного стандарта ISO 14001:2004, отмечается в сообщении.

Поставка электроэнергии за 2017 год составила 1 млрд 849 млн кВт*ч. В декабре 2017 года гидроэлектростанция преодолела очередной рубеж – 18 млрд кВт*ч выработки с момента пуска первого гидроагрегата», - говорится в сообщении.

"Сангтудинской ГЭС-1 в 2017 год в адрес ОАХК «Барки Точик» было отпущено электроэнергии на сумму 431,1 млн сомони (с учетом НДС), оплачено с учетом взаимозачетов 290,9 млн сомони, что не превышает 67,5 % от стоимости поставленной электроэнергии. Задолженность ОАХК «Барки Тоджик» перед Обществом в 2017 году увеличилась на 140,3 млн сомони, и по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 794,5 млн сомони, а по состоянию на конец мая этого года - 954,5 млн сомони", - отмечено в релизе.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2017 года и приняли решение выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет и частично прибыли 2017 года в общей сумме 115,8 млн сомони в течение 60 дней со дня принятия решения.

Владельцами акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» являются Госкорпорация «Росатом» (60,127 % акций), Правительство Республики Таджикистан (25,001 %) и ПАО «Интер РАО» (14,872 %).

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Республике Таджикистан. Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Запуск первого гидроагрегата станции состоялся 20 января 2008 года. Торжественный ввод гидроэлектростанции в эксплуатацию в составе четырех гидроагрегатов состоялся 31 июля 2009 года. На долю Сангтудинской ГЭС-1 приходится до 12% совокупной выработки электроэнергии в Республике Таджикистан.

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