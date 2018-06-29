Сурат: фото из группы "Таджик мама" в ФБ

Тела двух жителей пригородной с Душанбе махалли Худжамбиёи поён (район Цемзавода), утонувших во время купания в канале, обнаружены и переданы родным для захоронения.

Двое мужчин - 13-летний подросток и 24-летний мужчина утонули вечером 28 июня во время купания в канале, берущем начало с Варзобской ГЭС, сообщила "АП" пресс-секретарь КЧС и ГО РТ Умеда Юсуфи.

Их тела были обнаружены сегодня утром спасателями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

Как известно, по вышеназванному каналу жители столицу получают питьевую воду, и купание в нем категорически запрещено.

По данным КЧС, с начала года в водоемах, каналах и озерах Таджикистана утонули 54 граждан страны.

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