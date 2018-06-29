Одна из звезд на небосклоне названа в честь творчества Народного поэта Таджикистана Зулфии Атои и цикла ее стихов «Семь звезд». Открытая ранее, но не имевшая названия звезда, получила название Зулф, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

В сообщении отмечается, что данную инициативу Лондонский центр изучения небесных тел озвучил 15 июня – в день рождения поэтессы.

Звезда была зарегистрирована под № 25290¬_415 в созвездии Gemini, её прямое восхождение 06H06m48.66s и склонение 23 ◦38’18.97”. Теперь эта звезда будет называться Зулф.

Зулфия Атои родилась 15 июня 1954 года, в кишлаке Калъаи Азим Ганчинского района Таджикской ССР.

Таджикская поэтесса, писатель-романист, переводчик, член Союза писателей СССР, народный поэт Таджикистана.

В 1972 году успешно сдала вступительные экзамены и поступила на филологический факультет Таджикского госуниверситета, затем продолжила образование в Литературном институте г. Москвы. В 1977 году окончила Литературный институт им. М.Горького в Москве и была направлена на работу в Таджикскую ССР

Член Союза писателей СССР с 1979 года.

С 1979 по 1993 гг. — работала в качестве корреспондента на различных должностях в газетах «Тоджикистони Совети» (сейчас «Джумхурият») и «Омузгор». В 1993 году была назначена главным редактором женского журнала «Фируза». Сейчас ена пенсии. Живёт в Душанбе. Замужем. Муж писатель-прозаик Абдугаффор Абдужаббор.

Лауреат премии Ленинского комсомола Таджикской ССР, премии Союза писателей Таджикистана им. А. Лахути (2005).

Первые стихотворения напечатала в районной газете в 1975 году. Автор 15 поэтических сборников, в том числе на русском языке «Весенняя птица» (2004), «Дикая звезда» на персидском и «Избранное» (2009), а также повести «Горе не продают».

Ее произведения включены в альманахи и журналы России, Ирана, Украины и других стран. Зульфия Атои лауреат премии Союза молодежи РТ, союза журналистов, награждена орденом «Шараф».

Стихи Зулфии Атои в разное время были переведены и опубликованы на русский, узбекский, казахский, украинский, белорусский, туркменский, грузинский, французский, немецкий, английские языки.

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