Стрельба произошла в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис штата Мэриленд. По предварительным сведениям, в результате ЧП погибли как минимум пять человек. В числе жертв — четверо журналистов и продавец-консультант, все они были сотрудниками газеты. Еще три человека получили ранения, тяжесть их травм не известна. Стрелок задержан, пишет сама газета, сообщает РБК.
Здание, в котором находится редакция, было эвакуировано: из него вывели более 170 человек.
Как отмечают местные СМИ, мужчина с оружием проник в здание редакции и устроил стрельбу. Убийца мог использовать дробовик. Мотивы его поступка остаются неясными.
Один из сотрудников газеты по имени Фил Дэвис опубликовал пост в своем Twitter непосредственно во время трагедии. Он написал, что преступник открыл огонь по его коллегам через стеклянную дверь офиса.
"Нет ничего более ужасного, чем слышать, как расстреливают людей, пока ты находишься под столом. После чего слышать, как преступник перезаряжает оружие", - написал он.
Как пишет Коммерсант, подозреваемый был задержан и допрошен полицией. Стрелок повредил себе кончики пальцев, чтобы его не сумели опознать по отпечаткам. Задержанный отказался сотрудничать со следователями и не имел при себе документов. У подозреваемого были с собой дымовые шашки, а огонь он вел из дробовика.
В полиции не стали раскрывать имя нападавшего, ограничившись информацией о том, что это «взрослый белый мужчина», использовавший длинноствольное ружье. В правоохранительных органах отметили, что это была «целенаправленная атака» на Capital Gazette, однако мотивы нападавшего неизвестны.
Инцидент не связывают с терроризмом.
Между тем, стрельбу в редакции газеты открыл 38-летний житель Мэриленда Джаррод Рамос, сообщает CNN, CBS и NBC со ссылкой на источники.
По данным издания The Baltimore Sun, в 2012 году Рамос подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли. Поводом стала статья, в которой рассказывалось об уголовном деле о домогательствах. Как отмечает CNN, в итоге суд отказал в рассмотрении его иска. В июле 2011 года Рамос признали виновным в домогательстве, после того как он месяцами преследовал в сети женщину и звонил ее работодателям, пытаясь добиться ее увольнения, уточняет CBS.
Президент Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем. «Меня проинформировали о стрельбе в Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Молюсь о жертвах и их семьях. Спасибо всем работникам экстренных служб, которые находятся сейчас на месте происшествия», - написал он в Twitter.
Capital Gazette - издание, которым владеет Baltimore Sun, самое большое ежедневное издание в Америке. Его штаб-квартира находится в Мэриленде.
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tvt5
это «взрослый белый мужчина» поэтому его мотивы неясны
был бы муслим все было бы ясно