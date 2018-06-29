Стрельба произошла в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис штата Мэриленд. По предварительным сведениям, в результате ЧП погибли как минимум пять человек. В числе жертв — четверо журналистов и продавец-консультант, все они были сотрудниками газеты. Еще три человека получили ранения, тяжесть их травм не известна. Стрелок задержан, пишет сама газета, сообщает РБК.

Здание, в котором находится редакция, было эвакуировано: из него вывели более 170 человек.

Как отмечают местные СМИ, мужчина с оружием проник в здание редакции и устроил стрельбу. Убийца мог использовать дробовик. Мотивы его поступка остаются неясными.

Один из сотрудников газеты по имени Фил Дэвис опубликовал пост в своем Twitter непосредственно во время трагедии. Он написал, что преступник открыл огонь по его коллегам через стеклянную дверь офиса.

"Нет ничего более ужасного, чем слышать, как расстреливают людей, пока ты находишься под столом. После чего слышать, как преступник перезаряжает оружие", - написал он.