По меньшей мере 14 сотрудников пограничной полиции Афганистана были убиты, а шесть других пропали без вести после нападения талибов в северной афганской провинции Тахар. Причем, пограничники были предупреждены об опасности за шесть часов до атаки, однако не приняли никаких упреждающих мер, сообщает Pajhwok, на который ссылается ИА Фергана.

По словам Сайфуддина Муштака, главы уезда Чах Ааб, расположенного на границе с Таджикистаном, погибшие и похищенные пограничники охраняли пост Ятим Тепа, который находится на территории уезда. Нападение на пост произошло в ночь на 28 июня. По мнению Муштака, жертв можно было бы избежать, если бы к пограничникам вовремя было выслано подкрепление. По словам старейшины местного племени Анвара Хана (Anwar Khan), всего на посту Ятим Тепа дислоцировались 24 сотрудника пограничной полиции.

Со своей стороны движение «Талибан» отчиталось о нападении на четыре поста правительственных сил в провинции Тахар. Причем, по данным талибов, они убили во всех атаках восемь солдат противника и нескольких раненых взяли в плен.

Отметим, что после того, как «Талибан» объявил о прекращении перемирия, которое действовало по случаю праздника в честь священного месяца Рамазан (Рамадан), во многих провинциях по всему Афганистана талибы стали совершать нападения на правительственные силы. Причем, по словам депутатов афганского парламента, ежедневно в стране гибнет в боях до 100 силовиков. До того в Афганистане в среднем гибло порядка 30 солдат и полицейских каждый день.

Парламентарии связывают резкое увеличение количества убитых и раненых с тем, что правительственные силы в одностороннем порядке продолжают придерживаться режима прекращения огня. Приказ о продолжении перемирия отдал президент страны Ашраф Гани, который неоднократно выражал надежду на скорейшие мирные переговоры с «Талибаном». Причем, в одном из своих последних заявлений, Гани отметил, что готов общаться с талибами в любом месте Афганистана, где им будет удобно.