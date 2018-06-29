Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Вахдат-Рашт-Лахш.

Водитель автомашины «Газель», 55-летний житель Рогуна Мирали Карджаев не справился с управлением авто и столкнулся с автомашиной марки "Опель-Астра" под управлением 32-летнего жителя Файзабадского района, сообщает МВД.

От полученных травм в ДТП в больнице скончались водитель автомашины «Газель» и два его пассажира – жители Рогуна и Файзабадского района.

Трое других пассажиров "Газели", также жители Рогуна, были госпитализированы.

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