Специальная комиссия устанавливает причины пожара, произошедшего сегодня утром в ресторане «Шукрона» в Душанбе. Сумма ущерба, нанесенного огнем, также уточняется.

Огонь уничтожил 200 квадратных метров, сообщил «АП» глава пресс-центра Главного противопожарного управления МВД республики Толиб Хаётов.

По его словам, для борьбы с огнем были мобилизованы 12 пожарных расчетов, на место пожара прибыли представители МВД, ГАИ и других правоохранительных структур.

«Мы не будем пока озвучивать никаких предварительных версий, а сообщим окончательные причины после того, как их установит спецкомиссия», - подчеркнул он.

По словам Толиба Хаётова, созданная специальная комиссия планирует установить причины возгорания в течение трех дней.

Двухэтажный ресторан «Шукрона», расположенный в районе поворота на аэропорт, загорелся утром 28 июня.

За последний месяц - это уже пятый случай пожара в Душанбе

Самый сильный произошел на рынке «Султони Кабир» 2 июня: огнем тут было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров торговых точек и магазинов. Общий ущерб составил 3,5 миллиона сомони. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.

Другой пожар случился 6 июня в турецком кафе «Мерве»: возгорание тут также произошло из-за короткого замыкания.

11 июня вечером был зафиксирован пожар в частном секторе по ул. Дарвоз вблизи «Мясокомбината». Огонь охватил пять жилых домов, у которых сгорели крыши.

Еще один пожар произошел в Душанбе 24 июня в шашлычной «Рохат», расположенной напротив столичного текстилькомбината: пожар возник также от неисправностей в электропроводке.

Ввиду того, что последние пожары происходят в общественных местах, мы решили вам напомнить правила поведения при пожаре: знание этих простых правил не помешает никому.

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