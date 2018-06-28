Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщает Медуза.

В ходе переговоров, сообщила пресс-служба Кремля, планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позднее.

Путин и Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры.

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