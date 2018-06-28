В Худжанде сейчас полным ходом идет традиционный, летний йога-детокс популярного коуча по интегральному питанию и оздоровлению Зебуниссо Солиевой. Каждое утро женщины приходят на занятия йогой к 5 утра (!). Плюс, соблюдают детокс-питание, которое определяет Солиева. Она говорит, что для каждого участника рацион нужно подбирать строго индивидуально, чтобы был гарантированный результат, впрочем, несколько общих правил для летнего похудения Солиева все-таки назвала «АП».

Правило №1

Прислушайтесь к своему организму. Не зря интуитивное питание сейчас набирает большую популярность. Интуитивное питание – это умение отличать физический голод от эмоционального. При физическом голоде организм испытывает острую потребность в питательных веществах, и дискомфорт проявляется на физиологическом уровне: бурчанием в животе, слабостью, раздражительностью. Такое чувство голода уходит, как только вы съедаете любую пищу.

Зебуниссо говорит, что за 1-3 месяца можно сформировать практически новое тело. Asia-Plus

Эмоциональный голод - совсем другой - это попытка организма заесть какую-нибудь неприятную эмоцию: скуку или обиду. Физиологических проявлений у такого вида голода нет, он рождается исключительно в голове, но требует вполне конкретной пищи: шоколадку или кусок колбасы. Именно эмоциональный голод в итоге приводит к перееданию, потреблению лишних калорий и набору веса.

Если вы научитесь различать эти виды голода, то загонять себя в рамки диет не понадобится.

Правило №2

Почистите «канализацию». Часто ко мне обращаются участники и участницы моей программы с самой банальной проблемой – запорами. Не очень красивая тема, но я приучаю говорить о ней открыто, без стеснения. Если вы хотите похудеть, но при этом мучаетесь запорами, организм будет продолжать страдать.

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Запоры - показатель неправильного питания, нарушения микрофлоры кишечника. Если при этом вы еще и постоянно ограничиваете себя в еде, недостаточно потребляете воды то, ни о каком оздоровлении и похудении не может быть и речи. Наладьте питание и пейте больше воды.

Нормализуйте микрофлору кишечника, чтобы ваша «канализация» очистилась, и вес начнет таять, как весенний снег. Кстати я не рекомендую в качестве очищения - клизмы и другие манипуляции со слабительными, это еще хуже усугубит проблему - микрофлора пострадает, а стенки кишечника потеряют тонус.

Правило №3

Ешьте больше «живой» еды. Мы живем во фруктово-овощном раю, где практически круглый год можно питаться свежими овощами, фруктами, зеленью, орехами и сухофруктами. Пользуйтесь этими дарами природы, особенно летом: ешьте больше живой, необработанной пищи. Несмотря на то, что я сама веган-сыроед, никого не сажаю на такое питание, потому что верю в принцип био-индивидуальности. Но живая еда и есть наша еда по природе, и поэтому чем больше у нас ее в рационе, тем быстрее очищается наш организм и насыщается всеми необходимыми стройматериалами!

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Кстати живую пищу прекрасно дополняют суперфуды - растительные продукты с максимальным содержанием витаминов, минералов, ферментов и аминокислот - такие как - зеленая гречка, киноа, дикий рис, лен, семена чиа, сырое. Всё это необходимо замачивать, чтобы активировать перед употреблением. Когда у тела есть все необходимые нутриенты для ежедневной стройки - оно не будет болеть и стареть.

Правило №4

Ешьте меньше «мертвой» еды. Никто не станет спорить, что жаренная, излишне обработанная пища убивает нас, а наличие консервантов, красителей и стимуляторов вкуса в еде из супермаркетов превышает все немыслимые нормы. На западе даже стала популярна так называемая диета без упаковки, т.е. употребление цельных продуктов в том виде, в каком они встречаются в природе, без добавления химических компонентов.

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Необходимо выяснить к какой вредной еде у вас сформировалась зависимость и нужна стратегия для избавления от нее. Поверьте, порой такая зависимость может быть похлеще наркотической, и здесь вам на помощь может прийти, как раз специалист-коуч в области интегрального питания и оздоровления, который в своем арсенале имеет необходимые знания и методы по безопасному и успешному избавлению от вредных пищевых привычек.

Правило №5

Расслабьтесь и начните получать удовольствие. Как часто вы ловите себя на мысли, что вам хочется есть, даже когда вы сыты, и потребность в еде для вас больше удовольствие и успокоение или средство расслабления после тяжелого рабочего дня?

В этом случае обратите внимание на физические нагрузки, например, на йогу.

Тренинг Зебуниссо Солиевой

Я против высокоинтенсивных нагрузок в фитнес зале. Если вам конечно не 20 лет, и вы не готовитесь к соревнованиям на лучшее фитнес-бикини. Йога и дыхательные практики по утрам - самое лучшее, что можно предложить - это и работа мышц, и кардио-нагрузка и очищение физического и энергетического тела. Йога работает на всех уровнях и восстанавливает все жизненно важные балансы в организме. Совмещая йогу с правильным, очищающим питанием, можно добиться больших успехов, как в оздоровлении, так и в похудении. Тот душевный баланс, который дает йога, поможет в сохранении спокойствия и осознанного отношения к жизни и жизненным ситуациям, а спокойствие это залог правильно и здорового выбора, в том числе и еды.

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