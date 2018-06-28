В настоящее время труппа театра Маяковского дает все свои представления на сцене драмтеатра Лохути.

В эту субботу, 30 июля состоится закрытие 80-го театрального сезона в русском драматическом театре им. Вл. Маяковского. Нынешний сезон труппа театра закрывает спектаклем «Бунт невесток», который пройдет на сцене театра имени Лохути.

Последним спектаклем в нынешнем, 80-м сезоне русского драматического театра им. Вл. Маяковского станет «Бунт невесток» в постановке режиссера Хуршеда Мустафаева. Этот спектакль появился в репертуаре «маяковцев» весной этого года. Оригинальный спектакль был создан по пьесе узбекского драматурга Саида Ахмада и долгие годы шел на сцене театра имени Камоли Худжанди в городе Худжанде.

По сюжету спектакля «Бунт невесток» Фармон-биби, мать семерых сыновей, сочетает в себе противоречивые качества: она заботливая мать, любящая бабушка и деспотичная свекровь. Но, оказывается, к ней необходимо найти подход. Младшей невестке Нигоре, вдохновительнице и организатору «бунта невесток», удалось найти «ключик» к матери своего мужа и его шести братьев. И Фармон-биби, узнав себя в героине домашнего спектакля, меняется на глазах.

Последний спектакль в этом сезоне состоится в субботу, 30 июля на сцене Государственного академического драмтеатра имени Абулкосима Лохути, где «маяковцы» работают с 2016-го года - с тех пор, как в Душанбе было снесено здание театра, в котором театр имени Маяковского работал с 1929 года.

В администрации театра «АП» сообщили, что на работу артисты вернутся в августе, и начнут подготовку к мероприятиям, посвященным Дню независимости страны. Кроме того, труппа театра будет готовиться к российским гастролям: таджикские артисты покажут зрителям в Оренбурге и Орске спектакли «Исповедь омара Хайяма» и «Колобок». Эти гастроли состоятся при поддержке Союза театральных деятелей России.

Осенью прошлого года, в министерстве культуры Таджикистана «АП» отмечали, что таджикская сторона выступила с предложением к России организовать гастроли театра по российским регионам.

Спектакль «Исповедь Омара Хайяма» по роману писателя, поэта и драматурга Тимура Зульфикарова была поставлена режиссером театра им. Маяковского Баходуром Миралибековым в конце 2016-го года. Главную роль в спектакле играет актер Хуршед Мустафоев.

В 2017-м году этим спектаклем был завершен XIX Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России», который состоялся в Санкт-Петербурге.

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