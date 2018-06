As part of his working trip to the northern Sughd province, President Emomali Rahmon today visited the city of Guliston (former Qairoqqum) where he inaugurated a new technological line at Open Joint-Stock Company (OJSC) Qolinhoi Qairoqqum (Carpets of Qairoqqum).

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд